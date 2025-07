L'excitation monte autour de GTA 6, et pas seulement pour son mode multijoueur en ligne tant attendu. Les rumeurs sur les configurations PC minimales et recommandées commencent à circuler, et elles sont claires : il faudra un matériel puissant pour faire tourner le prochain bébé de Rockstar Games. Mais ce n'est pas tout. Le jeu promet une taille d'installation "colossale", avec des spéculations qui flirtent déjà avec les 200 Go dès le jour J. De quoi faire trembler les disques durs et envisager de sérieuses mises à niveau pour les joueurs PC.