En suivant un conseil de ChatGPT pour remplacer le sel de table, un homme de 60 ans a consommé du bromure de sodium pendant trois mois. Il a fini à l'hôpital, souffrant d'hallucinations et de paranoïa dues à une intoxication grave. Ce cas, rapporté dans une revue médicale, illustre les dangers de l'intelligence artificielle pour les questions de santé.