Des chercheurs autrichiens ont développé un protocole pour rembobiner et même accélérer le temps pour des particules subatomiques. Cette avancée, basée sur un « interrupteur quantique », pourrait transformer l'informatique du futur en corrigeant les erreurs au cœur des processeurs. Mais comment cette manipulation temporelle fonctionne-t-elle et quelles sont ses limites ?
Les cellules solaires de nouvelle génération transforment la lumière d’intérieur en énergie et pourraient remplacer les batteries dans vos objets connectés. De nouvelles solutions en perovskite obtiennent des rendements record.
Mo Gawdat, un ancien dirigeant de Google, lance une alerte retentissante : l'intelligence artificielle pourrait déclencher une dystopie sociale et économique dès 2027. Il prédit une période de 15 ans de chaos, marquée par un chômage de masse qui menace chaque strate de l'emploi, y compris les postes de direction.
Le rover Perseverance de la Nasa livre un panorama saisissant de Mars. Une image d'une grande netteté qui révèle des détails comme un ciel bleu trompeur et un étrange rocher.
Google Maps s'apprête à tourner une page avec la suppression d'une fonctionnalité de suivi de profils qui interviendra en septembre prochain. Le suivi des entreprises était déjà de l'histoire ancienne.
Perplexity met 34,5 milliards de dollars sur la table pour le rachat du navigateur Google Chrome. Une offre surprise dans un contexte singulier et qui représente le double de la valorisation de la start-up d'IA.
L’Ukraine marque un tournant exceptionnel avec le test de la technologie Starlink direct-to-cell de Kyivstar. Ce système révolutionnaire promet une connectivité mobile fiable via satellite sur smartphone.
Geoffrey Hinton, pionnier de l’IA, alerte : seule une intelligence artificielle dotée d'un certain instinct pourra préserver l’humain face aux machines superintelligentes et lui évitera d'être annihilée.
Une famille alsacienne pensait avoir trouvé la location de vacances idéale sur les réseaux sociaux. Après 10h de route et un acompte de 1400€, elle a trouvé porte close et reçu ce message glaçant de l'escroc : « Arnaque, désolé ». Ce type d'escroquerie explose. Comment s'en protéger ?
En suivant un conseil de ChatGPT pour remplacer le sel de table, un homme de 60 ans a consommé du bromure de sodium pendant trois mois. Il a fini à l'hôpital, souffrant d'hallucinations et de paranoïa dues à une intoxication grave. Ce cas, rapporté dans une revue médicale, illustre les dangers de l'intelligence artificielle pour les questions de santé.
