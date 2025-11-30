Articles les plus consultés
Au Royaume-Uni, un couple de retraités a trouvé la parade ultime contre la hausse des prix : remplacer leur chaudière classique par un serveur informatique installé dans leur abri de jardin. Le résultat est bluffant, faisant passer leurs dépenses mensuelles de chauffage d'un montant exorbitant à une somme dérisoire, tout en participant à la transition numérique.
Microsoft vient d'officialiser un problème majeur touchant Windows 11 version 24H2. Suite aux mises à jour cumulatives récentes, des composants essentiels comme l'explorateur de fichiers ou le menu Démarrer cessent de fonctionner, plongeant les utilisateurs dans le noir. Une histoire de timing raté et de paquets logiciels qui ne s'activent pas, forçant les administrateurs à sortir la boîte à outils PowerShell.
C'est une nouvelle qui va soulager des milliers de Français fâchés avec leur machine à pression positive. Un dispositif innovant, sorte de pacemaker de la langue, est désormais remboursé et disponible dans l'Hexagone. Fini le masque, place à la neurostimulation pour retrouver des nuits paisibles.
Les autorités françaises s'inquiètent de l'utilisation croissante de GrapheneOS par les réseaux criminels. Ce système d'exploitation sécurisé permettrait d'effacer toutes les traces en un instant, rendant les enquêtes impossibles. Furieux de cet amalgame, les développeurs ont annoncé le retrait de leurs infrastructures du territoire français.
Au cœur d'une nuit de frappes intenses, l'Ukraine a réussi à atteindre et détruire l'un des joyaux les plus secrets et uniques de l'arsenal russe : l'avion de test laser A-60, cloué au sol sur sa base de Taganrog.
Articles les plus commentés
Après avoir fait plier les géants du smartphone, la Commission européenne s'attaque désormais à l'autre bout du fil : le bloc d'alimentation. Dès la fin 2028, une immense majorité d'appareils domestiques, des routeurs aux consoles, devront être livrés avec un chargeur USB-C standardisé et un câble détachable. Une victoire écologique majeure qui cache quelques subtilités techniques.
Une étude choc révèle que les pigments de tatouage ne restent pas sagement sous la peau. Ils migrent vers les ganglions lymphatiques, tuent les cellules sentinelles et provoquent une inflammation persistante. Découvrez pourquoi votre dernier dessin pourrait affaiblir votre réponse aux vaccins et aux infections.
Une rumeur tenace circule sur les réseaux sociaux : les aimants décoratifs perturberaient le bon fonctionnement de nos frigos et feraient grimper la facture d'électricité. Des experts et fabricants ont enfin tranché la question, révélant que les vraies causes de la surconsommation sont souvent bien plus comportementales que magnétiques.
Vous cherchez un forfait mobile ultra-généreux, mais sans vous ruiner ? Le Forfait Série Free vient justement d'évoluer et propose désormais 120 Go de données en France et 25 Go de roaming pour vos voyages. Avec ce maximum de data, le prix reste minimal : seulement 8,99 €/mois pendant 1 an.
Oubliez l'acide hyaluronique, la dernière lubie d'Hollywood vient tout droit des rivières. Les injections de polynucléotides, extraits de gonades de poissons, promettent une régénération cellulaire sans l'effet "figé" du Botox. Mais derrière le buzz et les prix exorbitants, cette technique est-elle vraiment sans risque ?
