Au Royaume-Uni, un couple de retraités a trouvé la parade ultime contre la hausse des prix : remplacer leur chaudière classique par un serveur informatique installé dans leur abri de jardin. Le résultat est bluffant, faisant passer leurs dépenses mensuelles de chauffage d'un montant exorbitant à une somme dérisoire, tout en participant à la transition numérique.