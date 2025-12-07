Articles les plus consultés
Depuis quelques jours, un nombre grandissant d'utilisateurs du réseau Free Mobile rapport des incidents avec leur smartphone. Concrètement, cela se traduit par l'impossibilité d'appeler ou d'être appelé, une situation qui trouve son origine dans le grand chamboulement opéré par l'opérateur le mois dernier.
Les disques SSD, bien que très rapides, ne sont pas une solution de stockage à long terme fiable s'ils restent débranchés. Les données peuvent se corrompre ou être perdues après seulement un an sans alimentation. Cette fragilité remet en cause leur usage pour l'archivage et souligne l'importance cruciale d'une stratégie de sauvegarde diversifiée.
Un nom familier des assembleurs de PC s'apprête à disparaître. Poussé par la vague de l'IA, Micron a pris la décision radicale de mettre un terme à sa marque grand public, Crucial.
La société de cybersécurité GreyNoise a lancé un outil en ligne gratuit, GreyNoise IP Check, permettant à tout utilisateur de vérifier si son adresse IP est impliquée dans des activités malveillantes comme des scans ou des botnets. Sans inscription, l'outil fournit une réponse immédiate et un historique sur 90 jours pour identifier les compromissions silencieuses de réseaux domestiques.
Longtemps cantonné à une niche d'experts, Linux connaît une croissance spectaculaire sur les PC de bureau. Sa part de marché a triplé en quatre ans, largement alimentée par des utilisateurs fuyant un Windows jugé trop contraignant. Entre la fin du support de Windows 10 et l'essor du gaming, l'OS libre est devenu une alternative crédible pour des millions de personnes.
Face à une chute brutale des revenus publicitaires et des coupes budgétaires sévères, les chaînes françaises comme TF1 et M6 multiplient les rediffusions. Ce passage au « low-cost » accélère la migration de la Génération Z vers des plateformes comme YouTube et Netflix, qui dominent désormais leurs habitudes de consommation. La télé doit se réinventer pour survivre.
L'État français envisage sérieusement d'instaurer une taxe kilométrique pour les véhicules électriques afin de compenser la perte colossale des revenus de la TICPE. Inspiré par le Royaume-Uni qui l'appliquera en 2028, ce projet pourrait coûter environ 250 à 300 euros par an à un automobiliste moyen, sonnant la fin de l'exonération de fait sur les déplacements "propres".
Les véhicules électriques subissent une dépréciation record sur le marché de la seconde main, près de 50 % supérieure à celle des modèles essence. La batterie, son usure et son obsolescence technologique rapide sont au cœur du problème, créant une situation difficile pour les vendeurs mais une véritable opportunité pour les acheteurs.
Alors que le marché automobile français global continue de montrer des signes de faiblesse, un segment tire brillamment son épingle du jeu : celui de l'électrique, qui vient de franchir un cap symbolique et historique.
Du jour au lendemain, des centaines de sportives allemandes transformées en « briques » inertes. C'est la situation surréaliste à laquelle sont confrontés de nombreux propriétaires de Porsche à travers la Russie.
