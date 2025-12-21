Articles les plus consultés
Y compris pour le commun des utilisateurs, le vélo à assistance électrique d'il y a seulement quelques années n'est plus du tout le même aujourd'hui. Une évolution en marge d'une démocratisation.
Des physiciens de l'Université du Colorado à Boulder ont mis au point MOCHI, un isolant pour fenêtres presque invisible. Inspiré du papier bulle mais à l'échelle nanométrique, ce gel de silicone piège l'air dans des pores minuscules pour bloquer la chaleur sans obstruer la vue. Une avancée majeure pour réduire la facture énergétique des bâtiments dans le monde entier.
Wikiflix est une plateforme de streaming gratuite et légale, fruit d'un projet communautaire de Wikipédia. Elle donne accès à plus de 4 200 films tombés dans le domaine public, sans abonnement ni création de compte, proposant une véritable cinémathèque de classiques directement dans votre navigateur.
Un outil de phishing nommé Evilginx permet de contourner l’authentification multifacteur (MFA). En agissant comme un intermédiaire invisible, il intercepte les identifiants et surtout les cookies de session, donnant aux pirates un accès complet aux comptes sans que la victime ne s'en aperçoive. Cette attaque, quasi indétectable, cible déjà de nombreuses organisations.
La startup Quilter a utilisé une intelligence artificielle pour concevoir un ordinateur Linux complexe en seulement une semaine, un processus qui prend normalement trois mois. Le système, composé de 843 pièces, a démarré Debian sans erreur dès le premier essai, validant une approche qui pourrait transformer radicalement le développement matériel.
Articles les plus commentés
À cause de la flambée des prix de la mémoire DDR5, les fabricants de PC comme Dell et Lenovo s'apprêtent à généraliser les 8 Go de RAM sur le milieu de gamme. Cette "shrinkflation" technique, poussée par la demande du secteur de l'IA, risque de rendre les nouvelles machines obsolètes dès leur sortie, surtout avec des composants de plus en plus souvent soudés, rendant toute mise à niveau impossible.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui pourrait forcer les détenteurs de portefeuilles crypto auto-hébergés à déclarer leur valeur au fisc dès 5 000 euros. Une mesure pensée pour lutter contre la fraude, mais qui soulève d'énormes craintes sur la sécurité des données et les libertés individuelles au sein de l'écosystème français.
L'Union européenne a validé une nouvelle taxe de 3 euros sur les petits colis importés de moins de 150 euros, applicable dès le 1er juillet 2026. Visant principalement Shein et Temu, cette mesure veut protéger le marché européen. Mais attention, le montant s'applique par catégorie d'article, et la facture pourrait donc vite grimper.
Une fillette de neuf ans qui décroche le bac avec un 20/20 au Grand Oral, c'est le dernier exploit en date d'une structure française méconnue du grand public mais aux résultats explosifs. En misant sur la compréhension plutôt que le par cœur, cette méthode éducative unique remet en question toutes nos certitudes sur l'apprentissage traditionnel.
L'ONG autrichienne Noyb a déposé deux plaintes contre TikTok, l'accusant de collecter illégalement des données personnelles sur des applications tierces. L'application de rencontres Grindr est citée, impliquant un partage d'informations sur l'orientation sexuelle des utilisateurs sans leur consentement, en violation directe du RGPD.
Et pour rappel, vous pouvez retrouver toutes nos Top Actualités sur cette page.