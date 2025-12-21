À cause de la flambée des prix de la mémoire DDR5, les fabricants de PC comme Dell et Lenovo s'apprêtent à généraliser les 8 Go de RAM sur le milieu de gamme. Cette "shrinkflation" technique, poussée par la demande du secteur de l'IA, risque de rendre les nouvelles machines obsolètes dès leur sortie, surtout avec des composants de plus en plus souvent soudés, rendant toute mise à niveau impossible.