Articles les plus consultés
Vos résolutions de début d’année incluent-elles enfin une connexion internet à la hauteur de vos usages ? Si les fêtes sont derrière nous, les besoins en débit pour le télétravail ou les soirées cinéma, eux, ne faiblissent pas. La Livebox Max Fibre d’Orange se positionne comme le pilier central de la maison connectée, garantissant une stabilité sans faille même quand toute la famille est en ligne.
La course à l'énergie propre vient de connaître une accélération notable. En Chine, des chercheurs opérant le tokamak supraconducteur EAST ont validé expérimentalement un régime de fonctionnement théorique, pulvérisant les limites de densité du plasma et ouvrant une voie crédible vers l'ignition par fusion nucléaire.
L'Union européenne a officiellement classé la caféine comme "nocive si ingérée" à forte dose. Cette décision, basée sur des rapports de l'EFSA, ne vise pas votre tasse de café mais les produits ultra-concentrés et son usage comme pesticide. Elle ouvre cependant la voie à une régulation plus stricte des boissons énergétiques.
La start-up finlandaise Donut Lab, en partenariat avec le constructeur Verge Motorcycles, annonce la commercialisation d'une moto électrique équipée d'une batterie à électrolyte solide. La promesse est vertigineuse : une durée de vie de 100 000 cycles, soit l'équivalent de 273 ans, une autonomie de 600 km et une recharge complète en quelques minutes. Une annonce qui bouscule le calendrier de toute l'industrie.
Pékin vient de déclencher une sanction économique majeure contre Tokyo. En cause ? Des déclarations de la Première ministre japonaise sur Taïwan jugées inacceptables. La Chine bloque désormais l'exportation de biens à double usage, visant directement les capacités militaires du Japon et ravivant les tensions géopolitiques en Asie.
Articles les plus commentés
Un tweet provocateur et des déclarations présidentielles répétées ont suffi à tendre les relations entre Washington et Copenhague, forçant le Danemark à rappeler fermement à l'ordre son allié américain sur la question éminemment sensible du Groenland.
Amazon déploie son assistant IA Alexa+ sur le web via le nouveau site Alexa.com, désormais accessible aux premiers utilisateurs. Cette offensive majeure, qui vise à concurrencer directement ChatGPT et Gemini, s'accompagne d'une refonte de l'application mobile plaçant l'IA conversationnelle au cœur de l'expérience utilisateur.
Un retour pour le moins inattendu. Alors que tous les regards sont tournés vers les cartes de la série 50, Nvidia pourrait bien ressortir de ses cartons un classique pour naviguer dans une période de turbulences industrielles.
Le gouvernement a annoncé une baisse de la facture d'électricité dès le 1er février. Cette mesure, qui représente 540 millions d'euros rendus aux Français, provient d'une réduction de la Contribution Tarifaire d'Acheminement (CTA). Concrètement, cela se traduira par une économie annuelle d'une dizaine d'euros pour les ménages et jusqu'à 200 euros pour certains professionnels.
Alors que le Galaxy S26 Ultra s'annonce comme une évolution timide, des rumeurs insistantes évoquent déjà une mise à jour matérielle d'envergure pour les capteurs photo du futur Galaxy S27 Ultra, attendu pour 2027.
