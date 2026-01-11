Vos résolutions de début d’année incluent-elles enfin une connexion internet à la hauteur de vos usages ? Si les fêtes sont derrière nous, les besoins en débit pour le télétravail ou les soirées cinéma, eux, ne faiblissent pas. La Livebox Max Fibre d’Orange se positionne comme le pilier central de la maison connectée, garantissant une stabilité sans faille même quand toute la famille est en ligne.