Les startups IA sont courtisées par les GAFAM qui utilisent leur expertise dans leurs produits et les utilisent pour occuper le marché et tenter de contrôler l'émergence de la concurrence.

Sans vouloir forcément les acquérir pour ne pas déclencher des enquêtes des régulateurs antitrust, les grands groupes du Web se sont offert un droit de regard sur les stratégies à coups d'investissements généreux et de partenariats.

Les autorités de régulation ne sont pas complètement dupes de cette situation et s'inquiètent malgré tout des conséquences de cette main-mise des géants d'internet sur ses startups et du risque d'étouffement des concurrents qui n'auront pas accès à autant de moyens financiers et de soutien d'envergure.

Google / Anthropic, des liens à éclaircir

La plus sulfureuse de ces relations est celle entretenue entre Microsoft et OpenAI, dont le modèle d'IA GPT a été intégré dans les produits du groupe de Redmond. Elle est déjà sous le coup de diverses investigations mais un autre couple va sans doute devoir également rendre des comptes.

Il s'agit de Google / Alphabet et de la startup Anthropic, à l'origine de l'IA Claude qui se pose en alternative plus éthique de ChatGPT d'OpenAI. Face aux efforts de Microsoft pour prendre un certain contrôle sur OpenAI, Google a fait de même avec Anthropic en multipliant les investissements.

Cette situation conduit l'autorité de régulation britannique, la CMA, à ouvrir une enquête pour déterminer si ces liens ne compromettent pas le jeu de la concurrence sur le marché de l'intelligence artificielle, avec le risque d'une prise de position dominante qui donnerait tous pouvoirs aux GAFAM dans ce secteur hautement sensible et stratégique.

Gros chèques pour le contrôle du marché IA

L'autorité britannique avait déjà fait une déclaration conjointe avec son équivalent américain et le régulateur européen en faveur de la mise en place d'un cadre de concurrence saine pour le marché de l'IA et elle prend donc les devants en ouvrant une enquête.

La crainte est de voir ces entreprises constituer une fusion de fait mais non officialisée, leur apportant tous les avantages sans les contraintes de surveillance et de régulation qui s'imposeraient avec un processus d'acquisition.

En réponse, Anthropic a rappelé son statut d'entreprise indépendante libre de ses décisions stratégiques et indépendante des pressions de ses investisseurs et partenariats.

Le dernier effort financier entre les deux entreprises porte sur un investissement de 2 milliards de dollars, réparti entre 500 millions de dollars injectés directement suivis de 1,5 milliard de dollars plus tard sous conditions, en plus de financements antérieurs.

Anthropic est également courtisée par Amazon qui avait annoncé fin 2023 un investissement total de 4 milliards de dollars, là encore sans doute en réaction au rapprochement entre Microsoft et OpenAI.