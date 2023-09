Après plusieurs betas, la version finalisée d'Android 14, la nouvelle évolution du système d'exploitation mobile de Google, va bientôt être diffusée. Déjà, la date de présentation des smartphones Pixel 8 a été fixée au 4 octobre et l'événement constitue généralement le coup d'envoi de l'arrivée de la nouvelle version de l'OS mobile chez les fabricants.

L'un d'eux, OnePlus, tente de jouer la carte de la rapidité de diffusion aux côtés de plus gros acteurs comme Samsung. La firme tente ainsi de mettre rapidement à jour ses smartphones de référence et proposer ainsi une expérience optimale.

OxygenOS 14, toujours plus d'optimisations

Le fabricant annonce déjà la date de présentation de sa surcouche OxygenOS 14 qui reposera sur Android 14. Un événement est prévu le 25 septembre et sera l'occasion de montrer les dernières évolutions de son interface spécifique.

L'accent sera mis sur un Trinity Engine qui est un système d'optimisation des performances matérielles et logicielles intervenant dans six domaines pour fournir l'expérience utilisateur la plus fluide possible en toute occasion.

Il faudra attendre la présentation pour en savoir plus mais OnePlus devrait jouer sur les performances du CPU, du GPU, les optimisations en RAM et les connectivités sans fil et cellulaires pour que rien ne fragilise les capacités de ses smartphones.

Quels smartphones éliglibles ?

La découverte de la surcouche OxygenOS sera sans doute l'occasion de préciser le calendrier des mises à jour et les modèles éligibles.

OnePlus 11

Une disponibilité vers le mois d'octobre ou novembre après une série de beta semble probable et les derniers smartphones de référence, comme le OnePlus 11, seront logiquement les premiers servis, tandis qu'il faudra sans doute patienter un peu plus pour les smartphones Nord.

Il reste également à voir si le premier smartphone pliant de la marque, le OnePlus V Fold, toujours pas officialisé, aura également droit à OxygenOS 14 / Android 14 directement.