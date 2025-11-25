C'est une page de l'histoire d'Android qui est en train de se tourner, et plus vite qu'on ne le croit. Les indices s'accumulent dans le code source des dernières mises à jour, trahissant la volonté du géant américain de faire place nette. Pour Google, il s'agit d'imposer sa nouvelle intelligence artificielle, Gemini, partout, quitte à pousser vers la sortie un outil utilisé par des millions de personnes au quotidien.

C'est pour quand la fin programmée ?

Google ne fait plus semblant. Une note repérée dans les tréfonds du support d'Android Auto a vendu la mèche concernant le calendrier exact.

L'ancien assistant restera fonctionnel sur la majorité des appareils mobiles jusqu'en mars 2026, mais ne vous y trompez pas, c'est un sursis, pas une grâce. Après cette date butoir, c'est le grand saut dans l'inconnu pour ceux qui refusaient encore de passer à la nouvelle génération d'IA générative.

Comment le changement s'opère-t-il déjà ?

Vous l'avez peut-être déjà remarqué sur votre écran si vous êtes attentif aux détails. Les menus de configuration changent et le vocabulaire évolue subtilement.

Désormais, quand vous configurez la commande vocale, c'est bien Gemini qui est mis en avant dans l'interface, reléguant le vieux Google Assistant au rang d'antiquité numérique. L'interface se nettoie progressivement de toute référence au passé pour habituer l'utilisateur, de gré ou de force, à son nouvel interlocuteur virtuel.

Est-ce une simple mise à jour esthétique ?

Loin de là. C'est un remplacement technologique complet du cerveau de votre téléphone. On passe d'un système de scripts et de commandes basiques à un modèle de langage complexe capable de comprendre le contexte et de générer du contenu.

Ce n'est pas juste un changement de nom sur un bouton, c'est une mutation profonde de la manière dont nous interagissons avec nos appareils mobiles au quotidien.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mon téléphone va-t-il arrêter de répondre à ma voix ?



Non, la fonctionnalité vocale restera active, mais elle sera gérée par la nouvelle IA. La transition se fera progressivement via des mises à jour logicielles.

Puis-je refuser de passer à la nouvelle version ?



Pour l'instant, vous avez encore le choix sur la plupart des appareils. Cependant, une fois la date limite passée, l'ancien système sera définitivement débranché.

Pourquoi Google fait-il ce changement ?



L'entreprise veut unifier ses services autour de ses modèles d'intelligence artificielle les plus performants pour rester compétitive face à ChatGPT et offrir des réponses plus complexes.