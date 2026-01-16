Depuis la refonte de ses applications système avec le design Material 3 Expressive, Google a opéré des changements d'interface qui n'ont pas toujours fait l'unanimité. L'application Horloge a été l'un des exemples les plus marquants, abandonnant son traditionnel curseur à faire glisser pour éteindre le réveil au profit de deux boutons « Répéter » et « Arrêter ». Une modification qui a déstabilisé les habitudes de nombreux utilisateurs, mais la firme de Mountain View semble avoir entendu les critiques.

Comment Google compte-t-il réintroduire le curseur d'alarme ?

En fouillant dans le code de la dernière version de l'application, la 8.5, des développeurs ont découvert une nouvelle ligne de réglages particulièrement prometteuse : « Arrêter l’alarme avec ». Cette option, encore en phase de test, ouvrirait une nouvelle interface permettant de choisir explicitement entre les boutons actuels et le fameux curseur à faire glisser. Google ne se contenterait donc pas de restaurer l'ancienne méthode, mais bien de donner le contrôle à l'utilisateur.

Le système proposerait même un aperçu visuel des deux dispositions pour que l'utilisateur puisse sélectionner celle qui lui convient le mieux, sans la moindre ambiguïté. C'est une manière élégante de corriger le tir sans pour autant imposer un retour en arrière brutal à ceux qui se seraient habitués aux nouveaux boutons. Pour l'heure, cette fonctionnalité n'est pas encore déployée pour le grand public.

Quelles autres nouveautés sont déjà présentes dans la version 8.5 ?

En attendant le retour du slider, la version 8.5 de l'application Horloge apporte déjà deux améliorations d'ergonomie bienvenues. La première concerne les réglages de volume de l'alarme. La barre de contrôle est désormais nettement plus épaisse, ce qui rend sa manipulation bien plus simple et précise, notamment au réveil. De plus, l'application affiche maintenant la valeur exacte du volume lorsque vous déplacez le curseur.

La seconde nouveauté touche le chronomètre. Celui-ci gagne deux petites flèches de navigation, situées de part et d'autre des temps enregistrés. Elles permettent de faire défiler les différents tours plus facilement, en complément du défilement tactile classique. Un détail qui prend tout son sens lors d'une séance de sport avec de nombreux temps intermédiaires à consulter rapidement.

Pourquoi ce retour en arrière est-il si significatif ?

Au-delà de la simple fonctionnalité, ce probable changement de cap est un signal fort envoyé par la firme de Mountain View. Il démontre une écoute attentive des retours de sa communauté. Le remplacement du slider par des boutons avait été l'une des critiques les plus récurrentes suite à la refonte Material 3, jugée moins intuitive par une grande partie des utilisateurs habitués à un geste musculaire pour couper leur alarme matinale.

En proposant le choix, Google ne désavoue pas son nouveau design mais l'enrichit en le rendant plus flexible. C'est la reconnaissance qu'une interface réussie n'est pas seulement une question d'esthétique, mais aussi d'ergonomie et d'habitudes ancrées. On notera par ailleurs que, malgré ces ajustements, l'entreprise conserve les fonds d'écran unis pour les alarmes, une décision prise pour garantir une bonne lisibilité en toutes circonstances.