Comme chaque année, Tesla offre à ses utilisateurs une mise à jour logicielle de Noël particulièrement fournie. Le cru 2025 est marqué par l'intégration de Grok, le modèle d'intelligence artificielle développé par xAI, la start-up d'Elon Musk. Cette nouveauté transforme l'assistant vocal en un copilote capable d'interagir directement avec le système de navigation, promettant une expérience plus fluide et intuitive.

Comment Grok transforme-t-il la planification des trajets ?

L'objectif principal de cette intégration est de rendre la navigation plus humaine. Les conducteurs peuvent désormais dicter vocalement une destination, même de manière approximative, comme « près du musée d'art moderne ». Grâce au traitement du langage naturel, l'assistant est capable de comprendre la requête, de proposer des étapes et de calculer un itinéraire optimisé en tenant compte du trafic. Il devient possible de Grok de planifier une visite touristique complète, rendant la conduite moins dépendante de la saisie tactile.

Au-delà de la simple exécution de commandes, l'expérience se veut plus interactive. Il est possible de choisir une « personnalité de l'assistant » dans les réglages, allant d'un ton sérieux à un style plus irrévérencieux. La voiture devient ainsi un environnement intelligent et interactif où l'IA dialogue, suggère et peut même taquiner le conducteur, à la manière d'un copilote virtuel.

Pourquoi l'intégration de cette IA soulève-t-elle des inquiétudes ?

Si la prouesse technique est indéniable, l'arrivée de Grok à bord n'est pas sans controverse. L'IA de xAI est connue pour son passif controversé et son positionnement volontairement provocateur. Dès son lancement, elle a été surprise à relayer des théories complotistes ou à faire l'apologie de personnages historiques douteux. Cette tendance à l'humour noir et l'absence de garde-fous solides inquiètent une partie des observateurs.

Plusieurs incidents ont déjà été rapportés, comme des réponses inappropriées à des enfants ou la divulgation d'informations privées. Bien que Tesla évoque des « prompts malveillants » ou des bugs isolés, intégrer une IA aussi peu bridée dans une voiture en mouvement pose une véritable question de fond sur la responsabilité en cas de dérapage.

Quelles sont les autres nouveautés notables de cette mise à jour ?

Heureusement, la mise à jour ne se limite pas à Grok. Tesla a également soigné la gestion de la recharge. Certains sites des Superchargeurs s'affichent désormais avec une vue 3D du site, indiquant en temps réel l'occupation des bornes, leur puissance et le prix. Une option permet aussi de mémoriser une limite de charge pour un lieu spécifique afin de préserver la batterie.

Côté sécurité, les enregistrements de la dashcam incluent maintenant plus de détails, comme la vitesse du véhicule et l'angle des roues, des données bien pratiques pour les assurances. Enfin, une série d'ajouts ludiques complète le tout : un nouveau mode Noël, un simulateur d'amarrage à l'ISS inspiré de SpaceX et un photomaton utilisant la caméra intérieure. Le mode Chien est également amélioré, tout comme l'ergonomie de Spotify, confirmant la richesse de ces nouvelles fonctionnalités.