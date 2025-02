La série Pixel 9 a été annoncé durant l'été 2024 avec quatre smartphones cette année, ajoutant aux classiques Pixel 9 et Pixel 9 Pro des variantes Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold (smartphone pliant).

Comme d'habitude, Google doit y ajouter un Pixel 9a positionné en milieu de gamme et lancé à quelque distance de la gamme principale, généralement au printemps. L'événement Google I/O 2025 du mois de mai semble être un bon candidat pour des présentations officielles.

Pixel 9a, le milieu de gamme riche en IA

Beaucoup d'informations sont déjà connues à son sujet. Ces derniers mois, son design autant que ses caractéristiques ont fait l'objet de nombreuses fuites. On peut ainsi s'attendre à un smartphone équipé d'un affichage OLED 6,3 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et d'un processeur Google Tensor G4, comme le reste de la gamme mais potentiellement avec une cadence légèrement abaissée, et un puce de sécurité Titan M2.

Le smartphone est attendu avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage et avec une batterie de 5100 mAh. A l'arrière, il disposera toujours de deux capteurs photo mais sans l'habituel bandeau des smartphones Pixel, les capteurs étant fusionnés dans la coque.

Le Pixel 9a devrait profiter d'un module principal de 48 mégapixels et d'un ultra grand angle de 13 mégapixels, avec les fonctionnalités spéciales apportées par l'intelligence artificielle.

Quel prix en France ?

Il ne manque encore que la disponibilité et les prix. Le site Android Headlines affirme avoir trouvé la grille tarifaire sur les marchés européens. En France, le Pixel 9a sous avec Android 15 à bord serait proposé à 549 € pour la version 128 Go et 649 € pour le modèle 256 Go, soit un peu plus que les prévisions précédentes.

Rendu supposé du Pixel 9a (credit : @OnLeaks / Android Headlines)

Il resterait ainsi en-dessous du prix de l'iPhone 16e concurrent qui démarre à 719 € avec 128 Go de stockage. Pour rappel, le Google Pixel 8a était lancé en 2024 à 549 € (128 Go) ou 609 € (256 Go).