Google a le chic pour les allers-retours déroutants. La firme de Mountain View vient de réintégrer, sans crier gare, une option de confort majeure sur ses smartphones avec la dernière mise à jour Android 16 QPR2. Après des mois d'absence inexpliquée, le déverrouillage par empreinte digitale sur écran noir refait surface, mais la surprise n'est pas pour tout le monde.

Cette fonction, qui permet de débloquer son appareil d'un simple contact du doigt sans allumer l'affichage, était apparue puis avait disparu des versions de test, laissant les utilisateurs dans l'expectative.

Quel est ce retour inattendu sur les smartphones Pixel ?

L'histoire de cette fonctionnalité est un véritable feuilleton. Apparue initialement avec la version de test Android 16 DP2 sur les Pixel 9, elle avait ensuite été retirée des versions bêta suivantes, sans la moindre communication de la part de Google. Aujourd'hui, elle signe son grand retour dans la version stable QPR2. Cependant, seuls certains appareils sont concernés. Les témoignages d'utilisateurs confirment que la fonction d'empreinte digitale sur écran éteint est bien présente sur les Pixel 9 et modèles plus récents.

En revanche, les modèles plus anciens, même mis à jour, en sont privés. C'est le cas du Pixel 8 Pro, mais aussi, et c'est plus surprenant, du Pixel 9a. Cette exclusion suggère que le retour de l'option n'est pas seulement une question de logiciel, mais repose sur une contrainte matérielle bien spécifique, ce qui explique cette disponibilité sélective.

Comment cette fonctionnalité change-t-elle l'expérience utilisateur ?

Concrètement, cette option est un vrai gain en confort d'utilisation. Plus besoin de tapoter l'écran ou de presser un bouton pour le réveiller avant de poser son doigt sur le capteur. Le déverrouillage avec écran éteint est instantané. Il suffit de placer son doigt sur la zone dédiée et le smartphone s'active immédiatement. Le capteur reste en veille permanente, prêt à scanner votre empreinte à tout moment.

Avant ce retour, seule l'activation de l'affichage permanent (Always-on Display) permettait un comportement similaire, mais cette solution avait un coût non négligeable sur l'autonomie de la batterie. Cette nouvelle implémentation est donc bien plus optimisée. Pour l'activer, il suffit de se rendre dans les paramètres de sécurité et de confidentialité, puis dans la rubrique dédiée au déverrouillage par empreinte digitale.

Pourquoi tous les modèles ne sont-ils pas compatibles ?

La clé du mystère réside dans la technologie du capteur d'empreintes. Les Pixel 9 et leurs successeurs sont équipés d'un capteur ultrasonique, une technologie plus avancée. Cette différence matérielle est fondamentale. Les capteurs ultrasoniques fonctionnent en envoyant de minuscules impulsions électroniques contre le doigt pour cartographier les crêtes et les creux de l'empreinte, un processus qui ne nécessite aucune lumière externe.

À l'inverse, les modèles plus anciens, y compris le Pixel 9a, utilisent un capteur optique. Ce dernier a besoin que l'écran s'illumine sous le doigt pour capturer une image 2D de l'empreinte. Quand l'écran est complètement noir, il est tout simplement aveugle. C'est cette contrainte technique qui explique pourquoi Google a réservé cette fonctionnalité à sa dernière génération de matériel, bien que la firme n'ait pas officiellement communiqué sur le sujet.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les modèles de Pixel compatibles avec cette fonction ?

La fonction de déverrouillage par empreinte digitale avec l'écran éteint est disponible sur les Google Pixel 9 et les modèles ultérieurs. Le Pixel 9a et tous les modèles antérieurs, comme le Pixel 8 Pro, ne sont pas compatibles en raison de leur technologie de capteur optique.

Comment activer le déverrouillage sur écran éteint ?

Si vous possédez un modèle compatible et que vous avez installé la mise à jour Android 16 QPR2, rendez-vous dans les "Paramètres" de votre téléphone. Allez ensuite dans "Sécurité et confidentialité", puis dans la section "Déverrouillage de l'appareil". Vous y trouverez l'option pour l'empreinte digitale à activer.

Pourquoi cette fonctionnalité avait-elle disparu des versions bêta ?

Google n'a jamais fourni d'explication officielle. Il est probable que la firme effectuait des tests pour évaluer l'impact sur la batterie ou pour s'assurer de la fiabilité de la fonction avant un déploiement plus large, limité aux appareils équipés de la technologie de capteur adéquate.