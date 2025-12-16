Un changement discret mais lourd de sens est en train de s'opérer sur la page d'accueil de Google. Un nouveau bouton arborant un signe « + » commence à apparaître à gauche de la célèbre barre de recherche. Remplaçant l'icône de loupe traditionnelle dans certaines régions, ce petit ajout est en réalité une porte d'entrée simplifiée vers les capacités d'analyse avancées du moteur de recherche.

À quoi sert concrètement ce nouveau bouton « + » ?

Ce nouveau bouton, une fois cliqué, offre la possibilité de téléverser une image ou un document directement depuis son appareil. La véritable nouveauté réside dans ce qui se passe ensuite : l'interface bascule automatiquement vers le « mode IA » de Google Search.

Ce mode permet aux utilisateurs de poser des questions et d'interagir avec le contenu du fichier qu'ils viennent de fournir. Il s'agit donc d'un raccourci pour utiliser le moteur de recherche comme un outil d'analyse de contenu multimodal, alimenté par l'IA.

Crédits : Google

Quelle est la stratégie de Google derrière cette intégration ?

L'introduction de ce bouton « + » s'inscrit dans une tendance de fond chez Google : pousser l'adoption de ses fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, il fallait d'abord activer manuellement le mode IA avant de pouvoir y importer un fichier. Ce raccourci permet de gagner une étape et de rendre l'usage plus fluide.

Cependant, l'interface manque de clarté. Rien n'indique explicitement que le téléversement d'un fichier déclenchera une session avec une IA. Une simple infobulle mentionne « Importer des fichiers ou des images », ce qui pourrait créer une confusion pour les utilisateurs moins avertis, qui s'attendent peut-être à une recherche d'image classique comme avec Google Lens.

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible en France ?

Pour l'instant, ce déploiement semble concerner principalement les utilisateurs hors de l'Hexagone. En France, la page d'accueil de Google conserve pour le moment l'icône de loupe classique. Ce décalage n'est pas surprenant, le pays étant souvent servi plus tardivement concernant les intégrations majeures d'outils d'IA dans Search.

Cette nouveauté offre néanmoins un aperçu de la direction que prend le géant de la recherche. L'intégration de Gemini dans Chrome et les expérimentations continues confirment que l'avenir de la recherche web passera de plus en plus par des interactions conversationnelles et des analyses de contenu poussées.