Google expérimente une nouvelle approche pour sa plateforme musicale. Plusieurs utilisateurs de la version gratuite de YouTube Music rapportent une modification notable : l'affichage des paroles de chansons ne serait plus totalement libre. Après un certain nombre de consultations, un message apparaîtrait, invitant à passer à une formule payante pour continuer à profiter de la fonctionnalité sans aucune limite.

Un accès aux paroles bientôt limité ?

Les premiers témoignages ont émergé sur des forums en ligne, notamment Reddit. Un utilisateur y a partagé une capture d'écran montrant un compteur de vues restantes pour les paroles. Un autre retour, sur les pages d'aide de la plateforme, évoque une limite fixée à trois affichages gratuits. La manœuvre semble claire : inciter les utilisateurs non abonnés à souscrire à l'offre YouTube Premium pour conserver un accès illimité. Cette expérimentation marque un changement de stratégie pour une fonctionnalité jusqu'ici accessible à tous.

La rentabilité d'un service tiers en question

Cette décision pourrait s'expliquer par le modèle économique derrière l'affichage des paroles. Google ne génère pas ce contenu lui-même, mais fait appel à des prestataires externes spécialisés. Les sources indiquent que la plateforme s'appuie sur des entreprises comme Musixmatch et LyricFind. Ce service représente un coût pour Google, qui chercherait donc un moyen de le rentabiliser directement auprès des utilisateurs qui en profitent le plus. Rendre la fonctionnalité payante permettrait de couvrir ces frais de licence.

Crédits : Xinfinte - Reddit / Android Authority

Une stratégie risquée, l'échec de Spotify en mémoire

Cette manœuvre n'est pas sans rappeler une tentative similaire menée par son principal rival, Spotify. L'année dernière, le géant suédois avait lui aussi testé l'intégration des paroles dans son abonnement Premium. La réaction des utilisateurs gratuits avait été immédiate et si négative que l'entreprise avait été contrainte de faire machine arrière rapidement, rendant de nouveau la fonctionnalité gratuite pour tous. YouTube Music semble ignorer ce précédent, pariant sur un contexte différent pour réussir.

YouTube Premium, un argument suffisant ?

L'atout de YouTube Music réside dans son offre groupée. L'abonnement Premium n'offre pas seulement un accès illimité aux paroles, il inclut surtout la suppression des publicités sur l'ensemble de la plateforme vidéo YouTube. Cette proposition de valeur, bien plus large que celle de Spotify Premium, pourrait être un argument suffisant pour convaincre les utilisateurs de franchir le pas. Reste à voir si la communauté acceptera de payer pour une fonctionnalité qu'elle a toujours connue comme gratuite.