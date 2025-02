Très occupé à révolutionner l'administration publique américaine de l'intérieur, Elon Musk est aussi extrêmement actif dans le secteur de l'intelligence artificielle, avec les mêmes méthodes que celles employées dans ses entreprises.

Entre déclarations fortes et tentatives de destabilisation du concurrent honni OpenAI dirigé par Sam Altman, on en oublierait presque qu'il est aussi engagé dans la course à l'IA avec la startup x.AI et son IA Grok reliée au réseau social X, également propriété de Musk.

Et alors que le secteur est agité par les annonces d'investissements massifs et l'émergence et de nouveaux modèles d'IA, le milliardaire se rappelle au bon souvenir de l'industrie en soulignant que son modèle d'IA Grok 3 est en cours de finalisation et sera disponible d'ici une semaine ou deux.

Grok 3, la plus forte des IA

L'annonce faite lors du sommet de Dubai (et non au Sommet de l'IA en France qui s'est tenu en début de semaine) n'est pas anodine et donne déjà le ton : Grok 3 a de fortes capacités de raisonnement, et dans les tests menés jusqu'à maintenant, Grok surpasserait tout ce qui été lancé jusqu'à présent.

Cela vaut pour ce qui a été annoncé jusqu'à présent, sachant qu'un nouveau modèle d'IA ou un nouveau chatbot est désormais annoncé quasiment toutes les semaines, avec parfois quelques surprises comme celle du lancement de l'IA chinoise DeepSeek.

On notera que le timing est similaire à celui de Sam Altman qui vient de donner un calendrier pour les prochains produits IA d'OpenAI, dont le fameux modèle GPT-5 attendu depuis un an.

Dubai, nouvel Eldorado pour Musk

Elon Musk a fait une offre hostile de près de 100 milliards de dollars sur OpenAI et indique envisager de la retirer si la startup abandonne sa stratégie visant à se transformer en organisme à but lucratif et revient à ses premiers statuts à but non lucratif.

Dans le même temps, Elon Musk fait des affaires à Dubai et annonce le lancement d'un projet de transport souterrain qui sera construit par une autre de ses entreprises, The Boring Company.

La création d'un premier circuit souterrain de moins de 10 kilomètres à Las Vegas, en utilisant des véhicules électriques Tesla roulant à petite vitesse, n'a pas forcément convaincu et il reste à voir si le projet de Dubai sera plus conséquent.