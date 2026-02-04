L'attente interminable semble toucher à sa fin. Lors de sa dernière conférence avec les investisseurs, Take-Two Interactive a mis un point final aux rumeurs persistantes. Grand Theft Auto VI est officiellement calé pour le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Une annonce forte, censée restaurer la confiance après une série de reports qui ont ébranlé la communauté.

La date est-elle cette fois gravée dans le marbre ?

Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, s'est montré particulièrement catégorique. Il a affirmé sa « confiance maximale » dans le respect de ce nouveau calendrier. Pour appuyer ses dires, il a annoncé le déploiement imminent de la machine promotionnelle de Rockstar dès cet été.

GTA 6 04

Selon lui, l'entrée dans une phase marketing active est la preuve tangible que le projet est sur les rails. Cette promesse d'une campagne qui va « stupéfier » le public vise à rassurer à la fois les joueurs et les marchés financiers, très attentifs à la sortie du jeu le plus attendu de la décennie.

Comment l'éditeur justifie-t-il son optimisme passé ?

L'optimisme affiché n'est pas nouveau. Un journaliste d'IGN n'a pas manqué de rappeler à Zelnick qu'il tenait un discours similaire un an auparavant, promettant une sortie pour l'automne 2025. Le jeu GTA 6 a depuis été repoussé deux fois.

Confronté à cette remarque, le dirigeant a défendu sa position en insistant sur le lancement du marketing comme un jalon décisif, différent des simples déclarations d'intention passées. C'est un signal que le développement a atteint un stade de maturité suffisant pour commencer à communiquer à grande échelle.

gta-6-trailer

Quelles sont les dernières rumeurs écartées ?

Take-Two a également profité de cette intervention pour balayer une rumeur tenace. Certaines sources évoquaient une sortie échelonnée, d'abord en version numérique puis en physique, pour limiter les risques de fuites.

Zelnick a clairement réfuté cette hypothèse, confirmant que GTA 6 sera disponible simultanément sur les deux formats dès le 19 novembre. Malgré tout, une ombre persiste : le journaliste Jason Schreier, souvent bien informé, indiquait récemment que des contenus essentiels n'étaient pas encore finalisés, laissant planer un doute sur la tenue de cette date butoir.