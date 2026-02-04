L'attente interminable semble toucher à sa fin. Lors de sa dernière conférence avec les investisseurs, Take-Two Interactive a mis un point final aux rumeurs persistantes. Grand Theft Auto VI est officiellement calé pour le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Une annonce forte, censée restaurer la confiance après une série de reports qui ont ébranlé la communauté.

La date est-elle cette fois gravée dans le marbre ?

Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, s'est montré particulièrement catégorique. Il a affirmé sa « confiance maximale » dans le respect de ce nouveau calendrier. Pour appuyer ses dires, il a annoncé le déploiement imminent de la machine promotionnelle de Rockstar dès cet été.

Selon lui, l'entrée dans une phase marketing active est la preuve tangible que le projet est sur les rails. Cette promesse d'une campagne qui va « stupéfier » le public vise à rassurer à la fois les joueurs et les marchés financiers, très attentifs à la sortie du jeu le plus attendu de la décennie.

Comment l'éditeur justifie-t-il son optimisme passé ?

L'optimisme affiché n'est pas nouveau. Un journaliste d'IGN n'a pas manqué de rappeler à Zelnick qu'il tenait un discours similaire un an auparavant, promettant une sortie pour l'automne 2025. Le jeu GTA 6 a depuis été repoussé deux fois.

Confronté à cette remarque, le dirigeant a défendu sa position en insistant sur le lancement du marketing comme un jalon décisif, différent des simples déclarations d'intention passées. C'est un signal que le développement a atteint un stade de maturité suffisant pour commencer à communiquer à grande échelle.

Quelles sont les dernières rumeurs écartées ?

Take-Two a également profité de cette intervention pour balayer une rumeur tenace. Certaines sources évoquaient une sortie échelonnée, d'abord en version numérique puis en physique, pour limiter les risques de fuites.

Zelnick a clairement réfuté cette hypothèse, confirmant que GTA 6 sera disponible simultanément sur les deux formats dès le 19 novembre. Malgré tout, une ombre persiste : le journaliste Jason Schreier, souvent bien informé, indiquait récemment que des contenus essentiels n'étaient pas encore finalisés, laissant planer un doute sur la tenue de cette date butoir.