L'entreprise Vast Space reporte le lancement de sa station commerciale Haven-1 au premier trimestre 2027. Ce délai, bien que significatif, maintient l'entreprise en tête de la course pour succéder à l'ISS, dont le retrait est prévu pour 2030.

L'avancement du projet souligne l'urgence pour la NASA de définir le cadre de sa future collaboration avec le secteur privé pour maintenir une présence humaine en orbite.

La fin programmée de la Station Spatiale Internationale en 2030 a lancé une compétition intense pour assurer la continuité d'une présence humaine en orbite basse.

Dans ce contexte, la NASA mise sur le secteur privé via son programme CLD (Commercial LEO Destinations). Plusieurs acteurs, dont Axiom Space ou Blue Origin, sont sur les rangs, mais c'est l'entreprise Vast Space qui semble la plus avancée dans ce marathon technologique.

Un calendrier ajusté, mais une avance conservée

La nouvelle a été confirmée par Max Haot, le dirigeant de Vast Space : le lancement de la station Haven-1, initialement prévu pour mi-2026, est désormais fixé au premier trimestre 2027.

Ce report est justifié par la complexité inhérente à la construction de la toute première station spatiale privée et par une priorité absolue donnée à la sécurité. L'entreprise se dit confiante dans sa capacité à tenir cette nouvelle échéance.

Le projet de station spatiale modulaire Haven-1

Malgré ce glissement, Vast Space conserve une avance confortable, estimée à un ou deux ans sur ses concurrents directs. L'exploit reste notable : construire une telle infrastructure à partir de rien, sans équipe ni locaux dédiés au départ, en moins de quatre ans. Ce projet ambitieux témoigne d'une nouvelle dynamique dans le secteur aérospatial.

De la salle blanche à l'orbite : un processus sous haute surveillance

Concrètement, le projet a déjà franchi des étapes décisives. La structure primaire de la station spatiale a été entièrement achevée début janvier, après une série de tests de validation réussis en novembre.

Le module entre maintenant dans une phase cruciale d'intégration en salle blanche, où seront assemblés le système de contrôle thermique, la propulsion et l'avionique.

Une fois assemblée, la station subira une campagne de tests complète avec la NASA avant son lancement, sans équipage, à bord d'une fusée Falcon 9. S'ensuivra une période de vérification en orbite pour s'assurer que tous les systèmes sont opérationnels, avant de prendre le relais de l'ISS.

Le défi sera alors de démontrer à SpaceX que l'arrimage d'une capsule Crew Dragon est parfaitement sûr, une étape indispensable avant d'accueillir les premiers astronautes. L'annonce de l'équipage de cette première mission est désormais attendue avec impatience.