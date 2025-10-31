HONOR lance son opération Pré-Black Friday et frappe fort avec une vague de promotions majeures. Jusqu'au au 8 décembre, la marque propose des réductions exceptionnelles sur l'ensemble de son écosystème, incluant ses smartphones pliables, ses tablettes et ses ordinateurs portables MagicBook.

Ces offres combinent des remises immédiates importantes avec des coupons de réduction supplémentaires à appliquer lors de l'achat, permettant d'atteindre des prix finaux très intéressants.

Voici le détail des offres à ne pas manquer.

Les smartphones : pliables et flagships à prix cassés

C'est sur le haut de gamme que les réductions sont les plus considérables.

HONOR Magic V3 : le smartphone pliable voit son prix s'effondrer. Avec une remise de 900 € cumulée à un coupon de 100 €, son prix final tombe à 999,90 € au lieu de 1 999,90 €.





le smartphone pliable voit son prix s'effondrer. Avec une remise de 900 € cumulée à un coupon de 100 €, son prix final tombe à au lieu de 1 999,90 €. HONOR Magic V5 : l'autre modèle pliable est proposé dans un pack très avantageux. Pour 1 580,90 € (au lieu de 1 999,90 €), il inclut 300 € de remise, 7% de coupon, mais surtout la tablette MagicPad 2 gratuite avec son clavier et 12 mois de protection d'écran.





l'autre modèle pliable est proposé dans un pack très avantageux. Pour (au lieu de 1 999,90 €), il inclut 300 € de remise, 7% de coupon, mais surtout la avec son clavier et 12 mois de protection d'écran. HONOR Magic7 Pro : le flagship de la marque devient bien plus accessible, passant de 1 299,90 € à 799,90 € grâce à 350 € de rabais et 150 € de coupon.





le flagship de la marque devient bien plus accessible, passant de 1 299,90 € à grâce à 350 € de rabais et 150 € de coupon. HONOR 400 : un excellent prix pour ce modèle qui passe de 579,90 € à 399,90 € (80 € de remise + 100 € de coupon).

Les tablettes : des bundles parfaits pour la productivité

Les tablettes de la marque sont vendues avec leurs accessoires essentiels, les rendant prêtes à l'emploi pour un tarif très agressif.

HONOR Pad 9 : c'est l'offre la plus attractive pour une tablette. Elle passe de 399,90 € à seulement 199,90 € et inclut le stylet gratuit (150 € de remise + 50 € de coupon).





c'est l'offre la plus attractive pour une tablette. Elle passe de 399,90 € à seulement et inclut le (150 € de remise + 50 € de coupon). HONOR MagicPad 2 : la tablette premium bénéficie de 150 € de remise et 50 € de coupon, avec le clavier inclus , pour un prix final de 399,90 € (au lieu de 599,90 €).





la tablette premium bénéficie de 150 € de remise et 50 € de coupon, avec le , pour un prix final de (au lieu de 599,90 €). HONOR Pad 10 : idéale pour les étudiants, elle tombe à environ 284,90 € (au lieu de 399,90 €) grâce à 100 € de rabais et un coupon de 5%. L'offre inclut le clavier, et le stylet peut être ajouté pour seulement 9,90 €.

Les PC portables MagicBook : de grosses économies sur la puissance

Pour ceux qui cherchent à renouveler leur ordinateur portable, la gamme MagicBook bénéficie de centaines d'euros de réduction.

HONOR MagicBook Pro 16 : l'une des meilleures affaires de cette sélection. Avec 500 € de remise immédiate et un coupon de 5%, cet ordinateur puissant passe de 1 299,90 € à 759,90 € .





l'une des meilleures affaires de cette sélection. Avec 500 € de remise immédiate et un coupon de 5%, cet ordinateur puissant passe de 1 299,90 € à . HONOR MagicBook Art 14 : le modèle premium "Art" voit son prix chuter de 1 699,90 € à 1 044,90 € (600 € de remise + 5% de coupon).





le modèle premium "Art" voit son prix chuter de 1 699,90 € à (600 € de remise + 5% de coupon). HONOR MagicBook Pro 14 : une configuration solide qui passe de 1 399,90 € à 1 099,90 € (200 € de remise + 100 € de coupon).

Vous pouvez retrouver l'ensemble des offres et le calendrier des événements de novembre sur la page consacrée au Pré-Black Friday HONOR.

