Après une montée des tensions économiques entre Etats-Unis et Chine qui a conduit les deux pays à s'imposer mutuellement de très hauts tarifs douaniers, le temps est à la négociation.

L'augmentation des droits de douane a été mise en pause et les deux nations sont entrées en discussions pour tenter d'arrondir les angles et de trouver des terrains d'entente.

La méthode Trump de menaces vexatoires suivies d'une pause pour forcer les négociations suit son cours et aurait peut-être pu donner de bons résultats, d'autant plus que, pour adoucir encore le contexte, le gouvernement a décidé au dernier moment de ne pas appliquer le dernier train de mesures sur la restriction de l'accès aux composants IA qui visait directement la Chine.

Assouplissement, oui, mais pas pour Huawei

Les composants Nvidia H20, très demandés en Chine et jusqu'à présent autorisés, devaient être interdits d'exportation prochainement face à l'explosion de la demande dans la foulée du lancement de l'IA DeepSeek en Chine.

Face aux conséquences négatives d'une telle décision, marquée par des pertes de revenus importantes pour Nvidia mais aussi par le risque de voir la concurrence chinoise prendre sa place, l'administration Trump a finalement décidé de ne pas bloquer l'exportation vers la Chine et de n'émettre que des recommandations non contraignantes.

Mais l'inquiétude concernant la montée en puissance du groupe chinois Huawei dans les composants IA et le risque d'un remplacement de Nvidia a tout de même conduit le gouvernement US à affirmer que les composants IA Huawei Ascend restaient des produits conçus et produits en violation des restrictions imposées par les Etats-Unis et qui rendraient es entreprises les utilisant passibles de sanctions.

Si l'administration Trump veut bien faire l'effort d'abaisser ses restrictions dans les composants IA, ce n'est pas pour que Huawei ou plus largement l'industrie IA chinoise en profite pour malmener les champions américains.

La Chine agacée par les prétentions américaines

Cette petite remarque sur les composants IA de Huawei a fortement crispé la Chine qui y voit une nouvelle provocation et un élément de tension pour les négociations plus générales sur les tarifs douaniers.

La pause n'est que de 90 jours et l'absence d'accords durant ce délai pourrait conduire à un retour aux taxes de 145% d'un côté et 125% de l'autre. L'accès aux composants IA américains mais aussi la reconnaissance des puces IA chinoise pourrait donc devenir l'un des points de friction des discussions en cours.

Leur résultat, dans un sens comme dans l'autre, aura sans doute des conséquences sur le bloc européen et ses propres négociations tant avec les Etats-Unis qu'avec la Chine.