Huawei a officialisé l'arrivée de son dernier fleuron, le Mate X7, sur le marché français ce 21 janvier 2026. Plusieurs mois après sa sortie en Chine, ce modèle pliant haut de gamme arrive avec un positionnement tarifaire étonnant de 2099 euros, soit 100 euros de plus que son prédécesseur.

Une inflation qui pose question, car le smartphone est toujours limité par les sanctions américaines, le privant des services Google et de la 5G.

Un concentré de technologie malgré les contraintes ?

Le Mate X7 mise sur le luxe pour séduire. Il propose un design soigné avec une conception en aluminium de grade aérospatial et une certification d'étanchéité IP59. L'appareil se distingue par un grand écran de façade de 6,49 pouces et une dalle principale de 8 pouces une fois déplié, promettant une expérience visuelle immersive.

Sur le papier, la configuration photo est son plus grand atout. On y trouve un trio de capteurs musclés : un grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 40 MP et un téléobjectif x3,5 de 50 MP. Côté batterie, la version européenne est légèrement revue à la baisse, passant à 5300 mAh, avec une charge rapide de 66W. Le processeur, un Kirin 9030 Pro, assure les performances mais confirme l'impasse sur la 5G.

Pourquoi son prix de 2099 € fait-il débat ?

Le positionnement tarifaire de ce smartphone pliant surprend. Cette augmentation de 100 euros par rapport au Mate X6 n'est appliquée qu'en Europe, une décision difficile à justifier alors que le marché en France voit la concurrence, menée par Samsung, devenir de plus en plus agressive.

Le principal obstacle reste logiciel. L'absence des services Google est un frein majeur pour de nombreux utilisateurs européens, malgré les efforts de Huawei pour développer son propre écosystème applicatif. Ce compromis de taille, couplé à un prix premium, rend l'équation complexe face à des concurrents qui offrent une expérience complète pour un tarif similaire.

Quel avenir pour la marque en Europe ?

Le lancement intervient dans un climat géopolitique tendu pour Huawei. Bruxelles envisage de durcir sa position envers les équipementiers chinois jugés "à haut risque". Une nouvelle législation pourrait mener à une exclusion pure et simple de la marque et de ZTE des réseaux de télécommunications européens.

Cette menace pèse lourdement sur l'avenir du géant chinois sur le Vieux Continent. Malgré des investissements importants, comme une usine en Alsace, l'entreprise pourrait être contrainte de revoir sa stratégie. Le Mate X7 pourrait ainsi être l'un des derniers témoins de l'ambition de Huawei en Europe si les barrières réglementaires venaient à se renforcer.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Huawei Mate X7 est-il compatible 5G ?

Non, en raison des sanctions américaines, le processeur Kirin 9030 Pro du Mate X7 n'intègre pas de modem 5G pour les versions internationales. Il est donc limité à la connectivité 4G.

Peut-on installer les applications Google sur le Mate X7 ?

Officiellement, non. Le smartphone fonctionne sous EMUI (basé sur Android) mais sans la suite Google (Play Store, Maps, Gmail, etc.). Des solutions alternatives existent mais ne garantissent pas un fonctionnement optimal de toutes les applications.

Quel est le prix du Huawei Mate X7 en France ?

Le Huawei Mate X7 est commercialisé en France dans une unique configuration (16 Go de RAM, 512 Go de stockage) au prix officiel de 2099 euros.