L'opération est presque bouclée : lancé en août 2025, le déploiement de la surcouche HyperOS 3 de Xiaomi a atteint un taux d'avancement de 95 %. Le géant technologique s'attaque désormais à la dernière vague d'appareils, une étape cruciale qui concerne principalement des modèles d'entrée de gamme et certaines tablettes.

Cette accélération finale vise à homogénéiser l'écosystème logiciel avant le lancement imminent de la version 3.1.

Quels sont les derniers appareils concernés par cette mise à jour ?

Après avoir servi les modèles phares comme les Xiaomi 15 et les Redmi Note 14, le constructeur se concentre sur les segments plus accessibles. Si vous possédez l'un de ces smartphones ou tablettes, la notification de mise à jour ne devrait plus tarder. La patience des utilisateurs de ces appareils sera bientôt récompensée, intégrant ainsi pleinement l'écosystème logiciel modernisé.

La liste des derniers élus pour recevoir HyperOS 3 est maintenant connue et confirmée. Elle inclut des appareils des trois marques du groupe, à savoir Xiaomi, Redmi et POCO, marquant la fin d'un processus de déploiement long de plusieurs mois. Voici la liste complète des appareils qui composent cette ultime vague :

Smartphones Xiaomi & Redmi : Xiaomi 13T, Redmi Note 15 Pro 4G, Redmi 14R, Redmi 15 (4G & 5G), Redmi 15C (4G & 5G), Redmi A4.

Xiaomi 13T, Redmi Note 15 Pro 4G, Redmi 14R, Redmi 15 (4G & 5G), Redmi 15C (4G & 5G), Redmi A4. Smartphones POCO : POCO C85 (4G & 5G), POCO C75 5G, POCO M7 5G, POCO M7+.

POCO C85 (4G & 5G), POCO C75 5G, POCO M7 5G, POCO M7+. Tablettes : Redmi Pad Pro (WiFi & 5G), POCO Pad.

Pourquoi Xiaomi accélère-t-il soudainement le déploiement ?

Le calendrier est serré et la raison est purement technique. Xiaomi doit impérativement boucler la migration vers HyperOS 3 avant la fin du mois de février 2026. La cause ? L'arrivée imminente de la version 3.1, une mise à jour majeure qui pourrait créer des conflits de versions au niveau des structures du noyau logiciel si les deux déploiements se chevauchaient.

En d'autres termes, pour éviter une incompatibilité logicielle potentiellement problématique, tous les appareils éligibles doivent d'abord basculer sur la version stable d'HyperOS 3. Cette synchronisation permet de garantir que la transition vers la 3.1 se fera sur des bases saines et uniformes. C'est aussi une manière de libérer de la bande passante sur les serveurs de mise à jour pour préparer la diffusion de la prochaine mouture.

Quel est l'objectif final de cette manœuvre ?

L'enjeu pour le constructeur est simple : la standardisation. En s'assurant que l'ensemble de son écosystème tourne sur une base logicielle commune, Xiaomi facilite non seulement le développement futur, mais aussi la maintenance et la sécurité de son parc. Chaque mise à jour future, à commencer par HyperOS 3.1, pourra ainsi être déployée plus efficacement.

Cette stratégie de standardisation logicielle est devenue une norme dans l'industrie. Elle permet de garantir une expérience utilisateur cohérente, quelle que soit la gamme de l'appareil. Pour les utilisateurs, c'est l'assurance d'un support plus fiable et d'un accès plus rapide aux nouvelles fonctionnalités et correctifs de sécurité. La fin du déploiement d'HyperOS 3 n'est donc pas une conclusion, mais une préparation pour la suite.

Foire Aux Questions (FAQ)

Sur quelle version d'Android HyperOS 3 est-il basé ?

HyperOS 3 est basé sur Android 16. Cette version apporte des améliorations en matière de performances, de sécurité et de gestion des permissions, qui sont intégrées au cœur de la surcouche de Xiaomi.

Quand le déploiement d'HyperOS 3 sera-t-il totalement terminé ?

L'objectif de Xiaomi est de finaliser le déploiement pour 100 % des appareils éligibles avant la fin du mois de février 2026. La date butoir officielle est fixée à mars 2026, mais l'accélération actuelle vise à anticiper cette échéance.

Tous les appareils recevant HyperOS 3 auront-ils droit à HyperOS 3.1 ?

Pas nécessairement. Le passage à HyperOS 3 garantit une base logicielle commune, mais l'éligibilité à HyperOS 3.1 dépendra des capacités matérielles de chaque modèle. Cependant, cette uniformisation est une condition préalable pour que les appareils compatibles puissent recevoir la future mise à jour.