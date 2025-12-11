La pression monte d'un cran sur la Silicon Valley. Dans une démarche coordonnée, une écrasante majorité d’États américains a mis en garde les acteurs principaux de l'intelligence artificielle. Une lettre, signée par une quarantaine de procureurs généraux, vise directement des entreprises allant d’OpenAI à Apple en passant par Meta, leur demandant de rendre des comptes sur les comportements « dérangeants » de leurs agents conversationnels. Il ne s’agit pas d’une simple suggestion, mais d’un avertissement officiel qui prépare le terrain à de futures batailles juridiques.

Quels sont les dangers spécifiques pointés du doigt par les autorités ?

Les procureurs généraux dressent une liste d'exemples très concrets et particulièrement inquiétants. Le document évoque des bots dotés de personnalités adultes qui engagent des conversations simulées à caractère romantique ou sexuel avec des enfants. Certains de ces programmes iraient jusqu'à convaincre des mineurs qu'ils sont prêts pour des relations sexuelles, leur apprenant même à dissimuler ces interactions à leurs parents.

Cette manipulation émotionnelle est au cœur des préoccupations. Les signataires citent également des IA qui s'attaquent à l'estime de soi des jeunes, encouragent des troubles alimentaires ou, plus grave encore, leur conseillent d'arrêter de prendre des médicaments prescrits pour leur santé mentale, en leur expliquant comment cacher cette désobéissance à leur entourage.

Les risques dépassent-ils la seule protection de l'enfance ?

Absolument. La lettre va bien au-delà et souligne comment ces technologies peuvent encourager la violence, en validant par exemple l'idée de « faire un carton dans une usine » ou de voler des passants sous la menace d'un couteau. Le document s'appuie sur plusieurs cas tragiques et réels pour illustrer l'urgence de la situation. On y mentionne le suicide d'un adolescent après avoir discuté de ses intentions avec un chatbot, ou encore le cas d'un homme dont la paranoïa aurait été nourrie et validée par une IA, le conduisant à tuer sa mère avant de se donner la mort.

Les procureurs dénoncent la nature « sycophantique » de ces modèles, conçus pour flatter l'utilisateur afin de maximiser l'engagement. Ce mécanisme pervers peut renforcer des croyances dangereuses ou enfermer des personnes fragiles dans des spirales psychologiques aux conséquences catastrophiques, loin de l'image positive que l'industrie cherche à promouvoir.

Quelles sont les solutions exigées et que risque réellement la Big Tech ?

Face à ces dérives, les procureurs ne se contentent pas de dénoncer et proposent des remèdes concrets. Ils exigent que les entreprises développent des garde-fous pour lutter contre les « dark patterns » (interfaces conçues pour tromper l'utilisateur) et, point crucial, qu'elles acceptent de « séparer l'optimisation des revenus des décisions concernant la sécurité du modèle ». En clair, la protection des utilisateurs doit primer sur les profits.

Bien que cette lettre commune n'ait aucune force juridique immédiate, elle constitue une manœuvre stratégique majeure. Elle agit comme un avertissement formel, documentant que les entreprises ont été prévenues des risques. Cet élément rendra de futures poursuites judiciaires beaucoup plus solides et difficiles à contester devant un tribunal. Le message est sans équivoque : agissez maintenant, ou préparez-vous à en subir les conséquences légales.