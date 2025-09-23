Le constat est sévère et sans appel. Pour Amit Jain, co-fondateur et PDG de la startup Luma AI, l'industrie du cinéma est à bout de souffle. Il a récemment déclaré que « Hollywood est déjà mort s'il continue sur sa voie actuelle ». Selon lui, le problème ne vient pas de l'intelligence artificielle, mais d'un système qui, à force de se concentrer sur quelques franchises et des blockbusters à plusieurs centaines de millions de dollars, est devenu trop frileux pour prendre des risques. Pour y remédier, sa société vient de lancer Ray3, un nouveau modèle de génération de vidéo par IA, en partenariat stratégique avec un géant du secteur, Adobe.

Le diagnostic d'une industrie en panne de créativité

La critique d'Amit Jain vise directement le modèle économique actuel d'Hollywood. Il déplore une industrie qui préfère produire une poignée de films à très gros budget chaque année plutôt que de tester « 50 à 100 idées » nouvelles. Ce manque d'audace conduirait à un appauvrissement des arts visuels. Selon lui, l'intelligence artificielle générative est la seule issue pour inverser cette tendance. En offrant aux cinéastes des outils pour expérimenter rapidement et à moindre coût, l'IA permettrait de « toucher à nouveau à la nouveauté » et de relancer la prise de risque créative.

Exemple de la qualité cinématographique du modèle Ray 3 de Luma AI. L'outil démontre ici sa maîtrise des scènes d'action rapides ("High Octane Motion") et du réalisme anatomique ("Preserved Anatomy").



Ray3, le modèle IA capable de "raisonner"

La solution proposée par Luma AI se nomme Ray3. Il s'agit d'un modèle de génération de vidéo présenté comme le premier à être doté d'une capacité de "raisonnement". Ce terme, parfois flou dans l'univers de l'IA, signifie ici que le modèle est capable de s'auto-évaluer pour améliorer son rendu et s'assurer qu'il correspond précisément à la demande. Contrairement aux modèles précédents, que Jain compare à des « machines à sous », Ray3 peut interpréter des instructions complexes en plusieurs étapes.

Une de ses fonctionnalités les plus remarquables est sa capacité à réagir à des annotations visuelles. Un créateur peut ainsi dessiner une flèche sur une image fixe pour indiquer la direction d'un mouvement, et le modèle générera une vidéo où le personnage ou l'objet suit cette trajectoire.

Génération de vidéo à partir de texte avec Ray3

Des fonctionnalités conçues pour les professionnels

Pour séduire les créatifs, Ray3 ne mise pas uniquement sur son intelligence, mais aussi sur des outils adaptés aux flux de production professionnels. Le modèle intègre plusieurs caractéristiques pensées pour le cinéma et la publicité haut de gamme :

Un "mode brouillon" (draft mode) qui permet de réaliser des essais rapides avant de lancer le rendu final.





Une production des vidéos en 4K HDR, avec une compatibilité avec les formats professionnels comme l'ACES2065-1 EXR.





La possibilité de sauvegarder une session de travail et de la reprendre plus tard, là où elle a été interrompue.

Un partenariat stratégique avec Adobe pour s'imposer

Pour assurer une adoption rapide de son outil, Luma AI a noué un partenariat majeur avec Adobe. Ray3 est ainsi directement intégré à l'application de génération par IA Adobe Firefly, le rendant accessible à des millions de créatifs. Cet accord place Luma AI au cœur de la "course à l'armement" de la vidéo par IA, face à des concurrents comme Runway AI ou Google Veo. Soutenue par des investisseurs comme Nvidia et Andreessen Horowitz, et avec des clients initiaux comme de grandes agences de publicité, Luma AI espère que sa technologie deviendra un outil incontournable pour la prochaine ère du cinéma.