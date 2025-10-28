L'idée de simuler une vie de luxe n'est pas nouvelle, mais une application la pousse à un niveau personnel inédit. Nommée Endless Summer, elle permet à quiconque de générer des photos de soi-même dans des destinations de rêve, sans jamais quitter son canapé. Développée par Laurent Del Rey, un designer du laboratoire Superintelligence de Meta, cette solution se présente comme un moyen de « manifester la vie douce que vous méritez ».

Comment fonctionne cette fabrique à souvenirs ?

Le principe est d'une simplicité désarmante. Après avoir fourni quelques photos de vous, l'application se met au travail. Grâce au modèle d'image Nano Banana de Google Gemini, Endless Summer crée une série de clichés où vous apparaissez détendu, sur une plage en Amérique du Sud ou sirotant un café à Tokyo. L'esthétique est pensée pour ressembler à de vieilles photos argentiques, ajoutant une touche de nostalgie.

L'accès initial est gratuit pour quelques créations, mais pour prolonger l'expérience, il faudra débourser quelques euros. Les forfaits s'échelonnent de 3,99 $ pour 30 images à près de 35 $ pour un album complet de 300 photos, avec même une option "Room Service" qui génère deux nouveaux clichés chaque matin.

Quel est le public visé par cette évasion virtuelle ?

Si l'on pourrait penser que l'application vise les influenceurs en quête de contenu facile, la réalité est plus nuancée. Laurent Del Rey a conçu Endless Summer pour les personnes souffrant d'épuisement professionnel. C'est avant tout une forme d'évasion numérique, une tentative de visualiser une vie plus douce lorsque la réalité est trop pesante.

Et cette quête d'évasion n'est pas un phénomène isolé. Le consultant pour OpenAI, Tim Wijaya, a par exemple découvert des groupes Facebook en Indonésie, comptant des dizaines de milliers de membres, où des personnes à faibles revenus partagent fièrement des photos d'eux-mêmes générées par IA dans des contextes luxueux. Pour beaucoup, c'est un moyen d'expérimenter une vie qui leur restera probablement inaccessible.

Est-ce une tendance de fond ou un simple gadget ?

Endless Summer s'inscrit dans une vague plus large d'applications de "manifestation" basées sur l'intelligence artificielle. Des plateformes comme "Manifest AI Coach" ou "ManifestMe" promettent d'aider les utilisateurs à visualiser leurs objectifs grâce à des images personnalisées, bien que leurs résultats soient souvent décevants, se limitant à du texte et des images génériques.

En fabriquant de toutes pièces des faux souvenirs, l'application soulève une question plus profonde et quelque peu dérangeante. À l'ère du numérique, si l'on ne peut pas vivre l'instant, est-il acceptable de laisser un algorithme prétendre qu'on l'a vécu ? La frontière entre inspiration et illusion devient de plus en plus floue.