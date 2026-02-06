Quelques semaines après un lancement en grande pompe, la nouvelle collection d'appareils pour la maison connectée d'Ikea est au cœur d'une polémique. Ces produits, allant des ampoules aux capteurs en passant par des boutons programmables, avaient tout pour plaire : des prix très bas et une compatibilité avec Matter, le standard censé unifier l'écosystème de la maison connectée. Cependant, la réalité semble bien différente, et les témoignages d'expériences ratées s'accumulent sur les forums comme Reddit, jetant un froid sur cette sortie très attendue.

Quels sont les problèmes concrets rencontrés par les utilisateurs ?

Les difficultés rapportées sont variées mais pointent toutes vers un manque de fiabilité préoccupant. De nombreux clients signalent un jumelage impossible ou extrêmement laborieux. Une journaliste de The Verge explique n'avoir réussi à connecter une ampoule Kajplats à l'écosystème Apple Home qu'après sept tentatives, tandis qu'un capteur de qualité de l'air a refusé toute connexion avec Apple, ne fonctionnant qu'avec Home Assistant. Ces soucis transforment ce qui devrait être une simple installation en un véritable parcours du combattant pour la domotique.

Le bouton programmable Bilresa

Certains produits, comme le capteur de température Timmerflotte, semblent totalement réfractaires à toute connexion, même avec le hub Dirigera de la marque. Les boutons programmables Bilresa concentrent une grande partie des critiques : un utilisateur a tenté de configurer 60 de ces boutons, mais seuls 31 ont été reconnus, soit un taux de réussite à peine supérieur à 50 %. Pire encore, même lorsqu'une connexion est établie, rien ne garantit sa stabilité. Plusieurs appareils se déconnectent du réseau après quelques heures ou quelques semaines, obligeant à des réinitialisations répétées et décourageantes.

Comment la marque réagit-elle face à cette situation ?

Face à la multiplication des plaintes, l'entreprise suédoise a dû sortir du silence. Un porte-parole a officiellement reconnu que certains clients rencontraient des difficultés de connexion et a affirmé que l'entreprise prenait la situation « très au sérieux ». Il ne s'agirait donc pas de quelques cas isolés ou de problèmes liés à des configurations réseau exotiques, mais bien d'un souci plus profond affectant une partie non négligeable des produits.

Pour trouver une solution, une équipe dédiée a été mise sur pied. Son objectif est d'examiner en détail tous les bugs signalés. David Granath, responsable de la gamme domotique chez Ikea, a précisé que ce travail se faisait « en étroite collaboration avec nos partenaires de l'écosystème, ainsi qu'avec la Connectivity Standards Alliance (CSA) », l'organisation qui supervise le standard Matter. Cette collaboration vise à comprendre l'origine des pannes pour améliorer l'expérience utilisateur au plus vite.

L'ampoule connectée Kajplats

D'où pourrait venir cette vague de dysfonctionnements ?

L'explication la plus probable réside dans la technologie elle-même. Cette gamme de produits représente l'un des premiers déploiements à grande échelle d'appareils fonctionnant avec le protocole Matter-over-Thread. Ce dernier est un réseau maillé à basse consommation conçu pour que les objets connectés communiquent directement entre eux et avec les différentes plateformes (Apple Home, Google Home, Amazon Alexa) sans dépendre d'un hub propriétaire.

Cependant, cette infrastructure reste complexe et encore peu mature. Le standard Matter, et plus particulièrement son implémentation sur Thread, souffre encore d'un manque de robustesse et d'interopérabilité entre les différents équipements qui servent de ponts réseau. Au final, ce sont les premiers clients qui essuient les plâtres d'une technologie prometteuse mais pas encore totalement finalisée. Ce lancement, qui devait être la preuve que la maison connectée simple et abordable était enfin là, rappelle que le plus difficile reste encore de faire en sorte que tout fonctionne.