Le Singles' Day, l'équivalent du Black Friday mais avec une envergure bien plus importante en Chine, se déroule le 11 novembre et gagne en popularité en Europe ces dernières années. Geekbuying propose des offres spéciales pour cet événement, incluant des coupons exclusifs, des tirages au sort et des opportunités de remporter des G-coins, et ce jusqu'au 14 novembre.

-50 € dès 500 € : 24NOV11S1

-25 € dès 300 € : 24NOV11S2

-15 € dès 200 € : 24NOV11S3

-10 € dès 100 € : 24NOV11S4

-5 € dès 50 € : 24NOV11S5

Profitez également de 5 € de réduction pour tout achat de 200 € ou plus, et de 10 € de réduction dès 400 €, en réglant par PayPal, carte de crédit ou carte de débit.

Pour aujourd'hui, voici un focus spécial imprimantes 3D pour le Singles' Day Geekbuying.

Voici tout d'abord l'imprimante 3D Anycubic Kobra 3 avec ACE Pro.

Elle peut atteindre une vitesse de 600 mm/s avec une accélération maximale de 20 000 mm/s² et offre un volume d’impression généreux de 250 x 250 x 260 mm.

Le moteur Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro) offre une grande flexibilité, permettant l'impression simultanée de jusqu'à huit couleurs grâce à la connexion de deux boîtiers, tout en garantissant une qualité optimale grâce à la reconnaissance RFID des filaments. De plus, l'ACE Pro intègre une fonction de séchage actif qui maintient les filaments exempts d'humidité pendant 24 heures, améliorant ainsi la qualité d’impression et réduisant les risques d’emmêlement grâce à son système de changement de couleur intelligent et anti-enchevêtrement.



La Kobra 3 se distingue par sa conception robuste, avec des axes XY et Z renforcés pour une durabilité accrue, garantissant ainsi une grande précision et stabilité. Ses systèmes de refroidissement sont optimisés pour un fonctionnement rapide et efficace, avec un ventilateur atteignant 7 000 tr/min. Grâce à la technologie LeviQ 3.0, elle ajuste automatiquement le décalage Z pour garantir une impression fluide.

Elle propose également de nombreuses fonctionnalités intelligentes pour simplifier l’utilisation : détection de la tension de la courroie, fonction de reprise d'impression en cas de panne et capteur de fin de filament, assurant une impression continue sans interruptions. La Kobra 3 peut atteindre des températures d’impression jusqu’à 300°C et bénéficie d’un design permettant un changement rapide des buses.

L’appareil dispose également d’une carte mère 32 bits, d’un écran tactile inclinable de 4,3 pouces, d’une fonction de réglage rapide de la courroie ainsi que de détecteurs de colmatage et d’un système de remplissage automatique, garantissant des impressions optimisées et continues sans intervention.

Retrouvez le pack Anycubic Kobra 3 avec ACE Pro à 331,80 € grâce au code NNNFRAK3D avec livraison gratuite depuis la Pologne. Pour information, Anycubic indique un prix de 599 € pour la Kobra 3 avec le ACE Pro sur son site.





Voici maintenant une petite présentation de l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X4 Plus.

Elle offre une grande surface d'impression de 300 x 300 x 400 mm et est équipée d'une carte mère Klipper ainsi que d'un processeur 64 bits haute performance. Elle peut atteindre une vitesse de 500 mm/s avec une accélération impressionnante de 12 000 mm/s².

Sa structure stable, renforcée par une barre d'attache arrière et une configuration triangulaire, minimise les vibrations, garantissant une impression précise et fiable. Sa double extrudeuse directe, associée à un puissant système de refroidissement de 8 000 tr/min, assure une extrusion fluide, tandis que le rail linéaire en métal sur les axes X et Y offre un positionnement extrêmement précis pour des impressions de haute qualité.

L'appareil dispose également d’un nivellement automatique à 121 points, d’un contrôle WiFi à distance et d’une buse haute température de 300 °C, capable de fondre une large gamme de matériaux tels que PLA, TPU, PETG, ABS et nylon.

L'imprimante 3D Artillery Sidewinder X4 Plus est en ce moment à 234 € grâce au code NNNFRSX4 avec livraison gratuite depuis l'UE. À noter que le site officiel indique un prix de base de 362,40 € pour la SW X4 Plus.



Et voici quelques autres modèles d'imprimantes 3D en réduction, avec également un graveur laser :

Découvrez toutes les informations et le programme des événements dans le guide 11.11 de Geekbuying.

