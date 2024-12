Le groupe Intel s'apprête à lancer sa deuxième génération de cartes graphiques dédiées. Après les GPU Arc Alchemist dévoilés il y a deux ans et tournés vers l'entrée de gamme, c'est maintenant une génération Arc Battlemage exploitant une architecture graphique Intel Xe2-HPG qui sera annoncée en ce début décembre et qui s'orientera cette fois sur le segment de milieu de gamme.

Deux cartes graphiques seront lancées initialement. Le modèle ARC B580 (successur du modèle Arc A580 Alchemist) est déjà apparu dans des fuites donnant quelques informations sur ses caractéristiques.

Dotée d'un GPU BGM-B21 cadencé à 2,8 GHz de 20 coeurs Xe2 utilisant l'architecture Intel Xe 2, elle sera dotée de 12 Go de mémoire GDDR6 avec un bus mémoire 192-bit, le tout proposé autour de 250 dollars pour le modèle Limited Edition.

Intel Arc B570, l'autre carte graphique Battlemage

L'autre carte graphique Intel de la famille Arc Battlemage sera le modèle Arc B570 dont on commence à cerner les contours à quelques jours de la présentation officielle via la diffusion des fiches techniques des modèles de Asrock.

Egalement équipé d'un GPU BGM-21 cadencé à 2,6 GHz, ce second produit, dans sa variante Challenger, serait doté de 18 coeurs Xe2. L'un des points en suspens concernait la quantité de VRAM embarquée et les fiches techniques apparues avant même l'annonce officielle indiquent la présence de 10 Go de GDDR6 avec un bus mémoire 160-bit, ce qui lui donnerait 380 Go/s de bande passante (contre 456 Go/s pour l'Intel Arc B580).

Intel premier à dévoiler ses cartes graphiques gaming

Elément étonnant, les fiches techniques des deux cartes graphiques Arc B580 et B570 mentionnent le support d'une interface PCIe 4.0 de 8 lignes, au lieu de PCIe 5.0.

L'avantage est que les cartes graphiques gaming resteront compatibles avec des systèmes plus anciens. La famille Arc Battlemage assurera également le support du HDMI 2.1 et du DisplayPort 2.1.

Intel doit annoncer sa nouvelle gamme le 3 décembre puis commercialiser les premiers modèles le 12 décembre. Il sera ainsi présent sur le marché avant ses concurrents qui sont aussi les maîtres du marché du GPU gaming : Nvidia et ses cartes GeForce RTX 50 (architecture Blackwell) et AMD avec la série Radeon RX 8000 en RDNA 4, tous deux devant faire leur présentation officielle durant le salon CES 2025 de Las Vegas en janvier prochain.