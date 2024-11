Pour diverses raisons, les spécialistes des GPU Nvidia et AMD ont décalé le lancement de leurs nouvelles gammes de cartes graphiques à début 2025 ou lieu de la fin d'année 2024.

Sur le salon CES de Las Vegas, on devrait donc découvrir les premiers GPU gaming GeForce RTX 50 Blackwell du premier et de la série Radeon RX 8000 en RDNA 4 du second.

Un troisième acteur pourrait conserver le calendrier d'un lancement en fin d'année : le groupe Intel et ses GPU ARC. La firme a commencé à exploiter la deuxième génération de son architecture Xe dans ses processeurs Lunar Lake lancés en septembre dernier et cette même architecture Xe 2 doit en principe se retrouver dans une série de GPU ARC Battlemage.

Intel premier à lancer des GPU de nouvelle génération ?

Et selon le leaker chinois Golden Pig Upgrade Pack, Intel resterait décidé à lancer sa nouvelle série de GPU exploitant l'architecture Xe2-HPG dès le mois de décembre.

Il y a eu des indiscrétions concernant la préparation d'au moins deux GPU Battlemage ces derniers mois pour couvrir le segment du GPU gaming de milieu de gamme mais plusieurs facteurs laissent planer le doute sur un lancement effectif.

D'abord, les informations les concernant restent maigres, note le site Tom's Hardware. Soit Intel a bien travaillé à camoufler leur traces...soit les GPU ne sont que des curiosités de laboratoire, sans commercialisation effective.

Ensuite, Intel n'est n'est pas au mieux de sa forme en ce moment. Les ventes affaiblies de processeurs, la difficulté pour imposer les nouvelles générations, par ailleurs pas exemptes d'instabilités et de faiblesses qu'il a fallu corriger a posteriori, face à la concurrence grandissante des processeurs ARM et des choix stratégiques infructueux placent l'entreprise dans un position difficile.

En attendant de pouvoir générer des revenus avec la fonderie IFS, il faut tailler dans les effectifs et réorganiser les activités en éliminant celles qui ne sont pas stratégiques.

Reste-t-il de la place sur le segment gaming ?

Le développement des GPU gaming pourrait en faire partie. Le marché est en effet largement dominé par Nvidia et la première génération de GPU ARC Alchemist n'a pas permis d'assurer un ancrage suffisant.

Il faudrait donc de nouveau de gros effort pour mettre en avant une nouvelle gamme de GPU pour PC fixe pour lesquels la demande n'est par ailleurs pas très forte. Ce serait donc engager beaucoup de moyens pour un périmètre limité.

Cela ne veut pas dire pour autant qu'Intel ne s'intéresse pas aux GPU mais les opportunités seraient plutôt dans des solutions intégrées avec ses processeurs et dans le secteur des accélérateurs graphiques et composants pour datacenters.

Il reste donc à voir si Intel est toujours prêt à assumer une stratégie ARC Battlemage et à en dévoiler les premiers membres avant la fin de l'année.