Engagé dans une compétition féroce avec AMD pour la suprématie sur le marché des processeurs de bureau, Intel s'apprête à rafraîchir sa gamme actuelle.

Après un accueil en demi-teinte pour la première vague de puces Arrow Lake, tous les regards se tournent vers leur évolution, la prochaine série Arrow Lake Refresh qui pourrait bien rebattre les cartes en matière de rapport performance-prix.

Une politique tarifaire étonnamment agressive

L'information principale, repérée par le vigilant @momomo_us sur les réseaux sociaux, provient de plusieurs revendeurs européens, notamment un site roumain qui a listé prématurément plusieurs références attendues.

Les prix affichés, bien que non officiels, suggèrent une stratégie commerciale particulièrement offensive de la part du géant de Santa Clara. Ainsi, le Core Ultra 7 270K Plus ne présenterait qu’une très légère hausse d'environ 3 % par rapport à son prédécesseur, le 265K.

Pour les modèles Core Ultra 5 250K Plus et sa variante KF, dépourvue de solution graphique intégrée, la surprise est totale : ils sont listés aux mêmes tarifs que les versions précédentes. Intel semble donc prêt à jouer la carte des prix stables pour séduire les consommateurs.

Quels gains de performance espérer ?

Une tarification stable ne signifie pas pour autant une stagnation technique. Si cette fuite se confirme, la gamme Arrow Lake Refresh apportera des améliorations tangibles, justifiant ainsi une appellation Plus qui fait un clin d'œil aux anciennes générations du fondeur.

Le modèle le plus emblématique de cette mise à jour, le Core Ultra 7 270K Plus, illustre bien cette montée en gamme. Il embarquerait une configuration de 24 cœurs et 24 threads, contre 20 cœurs et 20 threads pour le Core Ultra 7 265K, grâce à l'ajout de quatre cœurs à haute efficacité énergétique.

Sa fréquence Turbo maximale serait également revue à la hausse, atteignant 5,6 GHz contre 5,5 GHz auparavant.

La pérennité, éternel talon d'Achille d'Intel ?

Toutefois, ce tableau presque idyllique est assombri par une question récurrente chez Intel : la pérennité de l'écosystème. Ces nouveaux processeurs de la famille Intel Core Ultra représenteront en effet le chant du cygne pour le socket LGA1851.

Le fondeur prépare déjà la suite avec l'arrivée du socket LGA1954 pour sa génération Nova Lake, attendue pour la fin de l'année 2026.

Ce manque de perspective d'évolution, couplé au contexte de hausse des prix de la mémoire DDR5, pourrait constituer un véritable frein pour les utilisateurs souhaitant bâtir une configuration durable, et les orienter vers les offres concurrentes de la série Ryzen 9000 d'AMD.