Le groupe Intel vient de lever une partie du voile sur son avenir en confirmant, lors d'une conférence avec ses investisseurs, la fenêtre de lancement de son architecture Nova Lake, qui remplacera Arrow Lake dans les PC de bureau grand public et Panther Lake sur les PC portables.

Prévue pour la fin de 2026, elle constituera l'ossature de l'offre grand public du fondeur pour une bonne partie de l'année 2027.

Une nouvelle architecture pour reprendre la main

La future génération, qui portera la bannière commerciale Core Ultra Series 400, succédera à Panther Lake sur le segment mobile et surtout à Arrow Lake sur les ordinateurs de bureau.

Processeur Intel Panther Lake / Core Utra Series 3

Cette architecture Nova Lake s'annonce comme une refonte en profondeur, avec l'introduction attendue de nouveaux cœurs de performance Coyote Cove et de cœurs à haute efficacité Arctic Wolf. L'enjeu est de taille : proposer un gain de performance substantiel pour justifier un changement de plateforme.

En effet, le passage à Nova Lake-S sur bureau impliquerait l'adoption d'un nouveau socket, le LGA-1954. Bien que ses dimensions puissent rester proches de celles du LGA-1851 d'Arrow Lake, ce qui pourrait préserver une certaine compatibilité avec les systèmes de refroidissement existants, ce changement exigera de nouvelles cartes mères.

C'est un effort financier non négligeable qui sera demandé aux utilisateurs souhaitant mettre à jour leur configuration.

Le cache, l'arme secrète pour séduire les joueurs ?

La principale innovation technique qui attire l'attention des observateurs est l'intégration potentielle d'un Big Last Level Cache (BLLC). Cette technologie est perçue comme la réponse directe d'Intel à la technologie 3D V-Cache d'AMD, qui a permis à ce dernier de dominer le segment du jeu vidéo haut de gamme ces dernières années.

En augmentant massivement la quantité de cache accessible par le processeur, Intel espère combler son retard sur ce terrain très prisé.

Les rumeurs évoquent également des améliorations sur la partie graphique intégrée, avec un mélange de technologies Xe3 et Xe3P, ainsi qu'un processeur neuronal de nouvelle génération pour accélérer les tâches liées à l'intelligence artificielle.

Avec une configuration pouvant atteindre jusqu'à 52 cœurs au total sur certaines déclinaisons, Nova Lake ne manquera pas de puissance brute sur le papier.

Un lancement sous haute tension stratégique

Cette confirmation de calendrier intervient dans un contexte complexe pour le géant de Santa Clara. Face à une demande explosive dans les secteurs de l'intelligence artificielle et des centres de données, la direction a admis devoir arbitrer sa production.

David Zinsner, le directeur financier, a précisé que l'entreprise déplaçait sa capacité de production interne vers les puces pour serveurs, tout en affirmant ne pas pouvoir "complètement déserter le marché grand public".

Les résultats financiers du groupe témoignent de cette dynamique, avec une division grand public (CCG) en léger recul tandis que celle des centres de données (DCAI) progresse.

L'enjeu pour Intel sera donc de réussir le lancement de Nova Lake sans accroc, tout en améliorant le rendement de ses nouvelles finesses de gravure. Le succès de cette génération dépendra autant de ses performances intrinsèques que de la capacité du fondeur à la produire en volume et à un coût maîtrisé.