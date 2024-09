Après être resté longtemps bloqué au noeud 14 nm, le groupe Intel s'est lancé dans une course à la finesse de gravure avec l'arrivée du CEO Pat Gelsinger avec la stratégie "5 noeuds en 4 ans" qui doit lui permettre de revenir sur les plus gros fondeurs du marché, TSMC en tête.

Après la gravure en 10 nm, les transitions se sont raccourcies pour passer au 7 nm puis désormais à l'équivalent 4 nm et plus encore vers le 2 nm et ses déclinaisons inférieures.

Les gammes de processeurs Intel doivent s'adapter à ces changements rapides, ce qui peut occasionner une certaine confusion en plaçant dans la même famille des processeurs aux techniques de gravure différentes.

Cette année, Intel a commencé à proposer des processeurs Lunar Lake pour PC portables haut de gamme avec intelligence artificielle et doit encore lancer des processeurs Arrow Lake pour PC de bureau d'ici la fin de l'année.

Arrow Lake Refresh-S tombe à l'eau, le socket LGA1851 aussi

Ils seront gravés en 3 nm, sans doute chez le fondeur TSMC, à défaut d'utiliser la technique de gravure Intel 20A (équivalent 2 nm), finalement abandonnée pour mieux se concentrer sur la techniques Intel 18A (équivalent 1,8 nm) qui sera le coeur de l'offre de la division IFS (Intel Foundry Services).

Arrow Lake est l'occasion d'exploiter un nouveau socket LGA1851 (en remplacement de l'actuel socket LGA1700) qui devait être prolongé avec la génération suivante Arrow Lake Refresh l'année prochaine. Toutefois, le leaker HXL indique sur le réseau social X que Arrow Lake Refresh-S (version pour PC de bureau) est abandonnée, tandis que la version pour PC portables resterait d'actualité.

Aucune explication n'est donnée mais Intel pourrait avoir décidé de sauter cette étape pour mieux se concentrer sur les innovations de la génération suivante, Nova Lake, qui n'arrivera au mieux qu'en 2026.

Intel Lunar Lake pour les AI PC

Cela suggère qu'Arrow Lake devra composer avec un cycle long d'au moins deux ans tandis que la plate-forme sera finalement la seule à exploiter le socket LGA1851.

Elle devait à l'origine être proposée avec Meteor Lake-S, qui n'a jamais été lancée, et avec Arrow Lake Refresh-S, qui ne le sera jamais. Gare aux problèmes de compatibilité à venir !

L'avenir de Lunar Lake a un nom : Razer Lake !

Le même HXL livre par ailleurs le nom de la génération de processeurs après Nova Lake. Il s'agirait de Razer Lake, une dénomination furtivement apparue dans certaines roadmaps, et qui utilisera donc un nouveau socket.

Cette famille éloignée (2027 ou 2028) pourrait par ailleurs exploiter de nouveaux types de coeurs x86. La rumeur veut en effet qu'Intel abandonne les coeurs " Cove " (comme Lion Cove pour Arrow Lake) pour des coeurs " Core " dont les premiers membres seraient Royal Core d'abord puis Cobra Core par la suite.

Les futurs processeurs Razer Lake pourraient exploiter l'un ou l'autre de ces nouveaux types de coeurs mais il est encore trop tôt pour en connaître les détails.