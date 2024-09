Les composants d'intelligence artificielle ont connu une croissance fulgurante avec la démocratisation des IA génératives et cela a fait la fortune du groupe Nvidia, parmi les premiers à proposer des modules dédiés en tirant parti de son savoir-faire dans les GPU.

Cela l'a amenée jusqu'à 3000 milliards de dollars de valorisation boursière en un temps record et le marché est si vaste que d'autres peuvent y tenter leur chance sans lui faire de l'ombre.

Le groupe AMD a lancé ses composants Instinct MI300 avec un certain succès même si les volumes par rapport à Nvidia ne sont pas comparables. Un autre acteur, qui a manqué lui aussi la première vague mais ne désespère pas de trouver sa place sur le segment, et c'est Intel.

Intel Gaudi 3, l'alternative pour l'IA générative

Le groupe de Santa Clara est restée à la marge de l'essor de l'IA mais a tout de même développé une gamme de composants IA Gaudi dont elle lance désormais le dernier modèle : Gaudi 3.

L'accélérateur IA a été annoncé en début d'année comme un concurrent potentiel de la référence Nvidia H100 qu'il promet de surpasser sur certains aspects. Gravé en 5 nm, doté de 64 TPC (Tensor Processor Core, contre 24 TPC pour Gaudi 2) et équipé de 128 Go de mémoire rapide HBM2e pour une consommation d'énergie de 600W, le composant joue surtout l'argument d'une performance par Watt supérieure à celle de l'accélérateur Nvidia H100 et d'un prix plus bas que son concurrent.

Le composant Intel Gaudi 3 n'entend pas révolutionner le marché, d'autant plus que Nvidia s'apprête à lancer la génération suivante d'accélérateurs B100 / B200 sous architecture Blackwell, bien plus puissants, mais il doit contribuer à faire d'Intel un acteur alternatif d'un marché de l'IA qui n'a pas encore atteint ses limites et où il reste de la place.

L'alternative à Nvidia dans l'IA

Toute la difficulté reste de convaincre des clients importants pour générer des commandes suffisantes. La difficulté d'accès aux composants H100 peut être un atout pour apparaître comme un fournisseur alternatif mais AMD entend déjà jouer ce rôle avec ses propres composants...et déjà avec un certain succès.

Parvenir à se positionner durablement sur le créneau des composants IA ne ferait sans doute pas de mal aux revenus d'Intel. L'entreprise est en recherche d'options pour se restructurer en attendant de pouvoir tirer des revenus de son activité de fonderie IFS (Intel Foundry Services).