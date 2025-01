Sous l'impulsion de son dirigeant Sam Altman, OpenAI poursuit sa mutation d'un organisation à but non lucratif vers une entreprise cherchant à capter un maximum de capitaux.

Cette transformation est fortement critiquée par Elon Musk, milliardaire ayant contribué à la création d'OpenAI avant de s'en détourner et de créer sa propre enterprise x.AI développant l'IA Grok.

Cela n'empêche pas Sam Altman de chercher depuis des mois des moyens de financement pour bâtir des datacenters IA géants qui permettront de faire émerger une AGI ou intelligence artificielle générale.

Une valorisation qui augmente très rapidement

L'annonce du projet Stargate lors de l'investiture de Donald Trump, avec ses 500 milliards de dollars potentiels, va dans le sens de cette course à l'armement malmenée quelques jours plus tard par l'irruption de l'IA chinoise DeepSeek aussi performante que les IA américaines pour dix fois moins cher.

En attendant, OpenAI cherche à augmenter sa valorisation. Elle était de 80 milliards de dollars environ début 2024 et était passée à 157 milliards de dollars au dernier pointage à la faveur de levées de fonds régulières.

La dernière en date pour ajouter 40 milliards de dollars et propulser la capitalisation d'OpenAI à 340 milliards de dollars. Le groupe japonais Softbank, partenaire du projet Stargate, pourrait injecter à cette occasion entre 15 et 25 milliards de dollars, indique ainsi CNBC.

Softbank premier investisseur d'OpenAI

Si elle se concrétise, elle fera de la firme nipponne le premier investisseur d'OpenAI devant Microsoft, son partenaire des premières heures et fournisseur de l'infrastructure cloud mais qui tend à prendre ses distances avec une startup qui devient de plus en plus une concurrente sur les solutions IA.

OpenAI / Microsoft : la lune de miel est terminée

Une partie du financement de la nouvelle levée de fonds servira à alimenter les besoins du projet Stargate critiqué par Elon Musk pour son absence d'éléments concrets.

L'irruption de DeepSeek ne remet pas encore en question les appels de fonds pour bâtir d'immenses datacenters IA et il faudra sans doute d'abord clarifier les doutes concernant les qualités de l'IA chinoise avant de mettre à mal l'appétit financier insatiable des grands groupes high-tech engagés dans le renforcement de leurs infrastructures à coups de dizaines de milliards de dollars d'investissement.