xAI, la société d’intelligence artificielle d’Elon Musk, frappe fort à Memphis. L’entreprise vient de décrocher un permis pour installer 15 générateurs à gaz naturel sur son centre de données du Tennessee.

Objectif : sécuriser l’alimentation électrique de son supercalculateur IA Colossus, un monstre de puissance destiné à faire tourner les prochains modèles d’IA. Cette décision ne passe pas inaperçue.

D’un côté, elle propulse Memphis sur la carte des grandes infrastructures technologiques américaines. De l’autre, elle fait grincer des dents chez les défenseurs de l’environnement, qui redoutent une hausse de la pollution atmosphérique et s’interrogent sur les choix énergétiques de la tech.

15 turbines à gaz autorisées...sur 24

xAI a choisi la ville de Memphis pour installer son supercalculateur mais elle ne disposait pas des ressources énergétiques suffisantes auprès des fournisseurs locaux.

L'entreprise a donc décidé d'installer temporairement des turbines à gaz...sans attendre les permis des autorisations locales. Elle a rapidement été accusée d'augmenter la pollution de l'air, déjà importante, sur l'agglomération, et d'agir dans l'illégalité.

Malgré les pressions des ONG environnementales, les autorités du comté de Shelby ont finalement décidé d'autoriser l'installation de 15 turbines à gaz avec quelques contraintes comme l'obligation d'utiliser les meilleures technologies disponibles et de ne pas dépasser certains seuils d'émission.

Toutefois, les images aériennes thermiques du site prises plus tôt dans l'année ont révélé que xAI avait déjà installé 24 turbines à gaz pour alimenter son site. L'accord avec les autorités locales ne valide donc qu'une partie du parc de générateurs installés initialement sans autorisation et glisse sous le tapis des mois d'émissions de particules et de gaz nocifs au mépris de la législation et de la santé (allergies, asthme, détresse respiratoire, problèmes cardiaques...) des habitants aux alentours.

Des inquiétudes sur la pollution et l’environnement

Derrière la prouesse technique, la polémique enfle. L’utilisation de générateurs à gaz naturel suscite de vives réactions dans la communauté locale et chez les défenseurs de l’environnement.

Beaucoup s’inquiètent de l’impact sur la qualité de l’air et sur la santé des habitants de Memphis. Obtenir un permis d’air ne suffit pas à rassurer tout le monde : les craintes sur la pollution restent bien présentes.





Certains pointent du doigt un paradoxe : alors que la tech se veut moteur de l’innovation, elle semble parfois tourner le dos aux énergies renouvelables, voire à toute logique environnementale. Ce choix de xAI soulève une question brûlante : la course à la puissance informatique doit-elle se faire au détriment de la planète ?

Un choix stratégique qui divise la tech

Le pari de xAI ne laisse personne indifférent. Pour certains acteurs du secteur, il s’agit d’une décision pragmatique : le gaz naturel offre une énergie abondante, moins chère et plus fiable que bien des alternatives. Pour d’autres, c’est un signal inquiétant qui montre que la technologie n’est pas alignée avec les objectifs climatiques.



Il reste à noter que xAI a négocié des contrats avec les fournisseurs d'énergie locaux lui garantissant plusieurs dizaines de gigawatts d'approvisionnement régulier dans les mois qui viennent.

Cela ne suffira peut-être pas à réduire l'appétit énergétique du site alors que les projets d'infrastructures visent à augmenter rapidement le nombre de GPU au sein des clusters, jusqu'à arriver à un million de composants IA travaillant ensemble pour assurer le fonctionnement de Colossus 2 qui animera les prochaines évolutions de Grok, l'intelligence artificielle développée par xAI.

La soif d'énergie et d'autres ressources, comme l'eau pour refroidir les installations, est donc loin d'arriver à son terme, avec des conséquences environnementales toujours plus fortes et qu'il sera toujours plus compliqué de concilier avec les besoins des habitants à proximité.