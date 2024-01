La malédiction du cours en Bourse de Microsoft semble être levée. Après des années de cours évoluant peu, le succès du cloud et désormais de l'intelligence artificielle ont donné un coup de fouet à la capitalisation du groupe de Redmond.

Son rapprochement avec OpenAI et la multiplication de fonctions IA dans ses produits ont séduit les investisseurs et imprimé une forte croissance de son cours en Bourse tout au long de 2023.

L'embellie est telle que Microsoft est revenue sur la valorisation d'Apple en début d'année, les deux entreprises se rejoignant vers 2800 milliards de dollars de capitalisation, dans un moment de faiblesse du géant de Cupertino du fait d'une situation compliquée en Chine.

Microsoft ne s'est pas arrêtée en si bon chemin et a franchi depuis et pour la première fois le cap symbolique des 3000 milliards de dollars, faisant passer l'entreprise au statut de plus grosse valorisation du marché.

Microsoft durablement devant Apple ?

Au-delà de cette petite revanche sur la firme à la pomme et son insolente croissance ces dernières années, les observateurs s'attendent à ce que le groupe de Redmond reste désormais devant Apple pour un long moment.

Microsoft pourrait ainsi maintenir un avantage régulier sur Apple durant les cinq prochaines années, d'après des analystes cités par Reuters. Rien ne semble pouvoir arrêter la croissance des besoins en intelligence artificielle et la firme de Redmond a pris un avantage décisif en s'associant tôt avec OpenAI et son système ChatGPT.

Outre les avantages de l'élaboration de services IA intégrés dans ses logiciels, les observateurs notent que cela va aider Microsoft à se renforcer dans le cloud face à d'autres géants comme Amazon qui a commencé à riposter avec des initiatives comme le chatbot Amazon Q mais semble avoir un temps de retard.

Face à un iPhone restant le levier principal des revenus d'Apple mais confronté à des marchés matures, Microsoft est vue comme possédant plus de leviers de croissance à sa disposition et sur des marchés en progression rapide.

Nvidia en embuscade...aussi grâce à l'IA

Bien sûr, il peut se passer un tas d'événements venant contrecarrer ces visions idéales. La croissance du secteur de l''intelligence artificielle pourrait ainsi souffrir des effets collatéraux qu'elle produit et imposer des contrôles et restrictions plus sévères.

De même, les liens entre grands groupes du Web et startups IA sont de plus en plus scrutés et pourraient donner lieu à des mesures restrictives pour ne pas emprisonner le marché au seul profit des GAFAM.

De son côté, Apple devrait renforcer la présence de l'IA dans son prochain OS mobile iOS 18, pressentie comme l'une des plus grosses évolutions logicielles depuis les débuts de l'iPhone.

La firme mise aussi sur son casque de réalité mixte Vision Pro dont Tim Cook voudrait faire une révolution aussi fondamentale que l'iPhone en son temps. De son succès éventuel pourrait dépendre une partie de la croissance à venir d'Apple, mais il faudra parvenir à convaincre au-delà des early adopters.

Et dans l'ombre des deux géants, d'autres entreprises montent très rapidement, à l'image de Nvidia, autre valeur sûre de l'IA grâce à ses composants dédiés, dont la valorisation est en train d'exploser et qui est en train de rattraper Amazon à plus de 1500 milliards de dollars (contre 1640 milliards de dollars pour le groupe d'e-commerce).