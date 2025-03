On commence avec la montre connectée Samsung Galaxy Watch Ultra 47 mm - Bluetooth + 4G.

Avec son design en titane, la Galaxy Watch Ultra allie légèreté et robustesse pour s’adapter à toutes les conditions.

Grâce à Galaxy AI, elle analyse vos indicateurs clés de bien-être et vous fournit un Score d'énergie quotidien, facilitant ainsi le suivi de votre forme et l’adaptation de vos activités.

Conçue pour les sportifs, elle résiste à l’eau jusqu’à 10 ATM, vous accompagnant même lors de vos entraînements en mer.

Son autonomie longue durée permet jusqu’à 100 heures en mode économie d’énergie et 48 heures en mode économie d’énergie sport.

Son GPS double fréquence, le plus précis jamais intégré à une Galaxy Watch, assure un suivi optimal de vos déplacements, même en milieu urbain.

Retrouvez la Samsung Galaxy Watch Ultra en blanc à 355,99 € sur Rakuten grâce au code RAKUTEN20 avec la livraison gratuite.

Les modèles gris et orange sont également disponibles un peu plus chers et avec le même code promo.

Pour information, le prix officiel de la Galaxy Watch Ultra s'élève à 700 €.

D'autres belles offres vous attendent en ce moment, à savoir :

