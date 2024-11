Puisque l'iPhone Plus ne rencontre pas un meilleur succès que l'iPhone Mini, Apple pourrait encore modifier sa gamme iPhone 17 l'an prochain en introduisant cette fois un iPhone 17 Air ou Slim.

Il pourrait devenir l'iPhone le plus fin jamais conçu en allant en-dessous des 6,9 mm de l'iPhone 6 et donc aussi des plus de 8 mm de l'iPhone 16 Pro. Selon The Information, un prototype produit par l'assembleur Foxconn circule déjà en interne et il offrirait une finesse extrême comprise en 5 et 6 mm.

Premier smartphone purement eSIM ?

Pour l'heure, seuls les smarpthones pliants les plus affinés proposent des épaisseurs de moins de 6 mm pour éviter de se retrouver avec une brique une fois repliés.

Mais cette conception très fine va forcément réduire le volume interne du smartphone et obliger à certaines concessions. La rumeur veut ainsi que l'iPhone 17 Air sera le premier iPhone sans chariot pour carte SIM puisqu'il sera purement eSIM (SIM embarquée programmable).

Il sera aussi l'un des modèles, avec l'iPhone SE 4, à exploiter pour la première fois un modem 5G conçu en interne par Apple. Plus compact et sans support pour la 5G avancée (5G mmWave), il devrait être aussi moins énergivore que les modems Snapdragon de Qualcomm. Il ne pourra donc pas atteindre les plus hauts débits de la 5G comme sur les autres modèles de la gamme.

Contraintes sur la batterie et l'appareil photo

Les contraintes de volume interne auront aussi un impact sur le bloc photo et la batterie. L'iPhone 17 Air n'aura droit qu'à un unique capteur 48 mégapixels à l'arrière et qui dépassera sans doute significativement de la coque.

De même, le smartphone ne serait doté que d'un unique haut-parleur, toujours pour gagner de la place.

iPhone SE 4 et iPhone 17 Slim : un seul capteur photo à l'arrière ?

De son côté, faute de technologies avancées pour augmenter la densité énergétique de la batterie, il faudra soit composer avec une autonomie légère soit se résoudre à épaissir un peu le smartphone.

Pour profiter de son design spécial, il faudra donc être prêt à faire des concessions dans plusieurs domaines. Cela en vaudra-t-il la peine et n'y a-t-il pas là déjà les prémices d'un succès mitigé ? Réponse en septembre prochain avec la présentation de la gamme iPhone 17.