La série iPhone 16 annoncée en septembre profite d'un processeur Apple A18 ou Apple A18 Pro toujours gravé en 3 nm chez le fondeur TSMC. La puce constitue la suite logique de l'Apple A17 Pro des iPhone 15 Pro et Pro Max, premiers à basculer vers cette finesse de gravure.

La gravure en 2 nm approchant, la question se pose de savoir si la transition se fera dès l'an prochain ou en 2026. Comme pour le passage au 3 nm, cela va dépendre du timing du fondeur taiwanais et de sa concordance avec le lancement des séries d'iPhone.

Alors que les observateurs tendaient à évoquer un passage au 2 nm en 2026, de nouvelles rumeurs évoquent une migration dès l'an prochain avec la série iPhone 17 et un potentiel processeur Apple A19 / Apple A19 Pro.

TSMC avance vite pour satisfaire Apple

Elles reposent principalement sur le fait que le fondeur TSMC serait en avance sur son calendrier et aurait déjà lancé en juillet la pré-production pour son noeud de gravure N2.

La firme serait peut-être titillée par les efforts d'Intel pour mettre en service rapidement son propre procédé Intel 18A (équivalent 1,8 nm) qui doit lui permettre de générer des revenus avec son service de fonderie IFS.

Le lancement précoce de la pré-production permettrait de finaliser la technique de gravure afin d'améliorer les rendements et de satisfaire les attentes des gros clients rapidement.

Ne pas confondre vitesse et précipitation

Toujours est-il qu'Apple se serait de nouveau débrouillée pour préempter la totalité des capacités de production en 2 nm de TSMC, comme l'entreprise l'avait déjà fait avec le 3 nm, obligeant les concurrents à attendre quasiment une année pour commencer à en profiter.

Toutefois, TSMC aurait besoin de partenaires sur les techniques d'assemblage et de packaging des puces gravées en 2 nm, ce qui pourrait constituer un frein pour la disponibilité rapide de cette technique de gravure avancée.

Le mystère demeure donc sur la capacité d'Apple à proposer des processeurs gravés en 2 nm dès l'iPhone 17. Il reste possible que seuls les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max soient concernés par cette évolution, laissant les iPhone 17 et iPhone 17 Air toujours en 3 nm.