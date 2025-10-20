TV QD-Mini LED TCL 65Q8C 65"
Ce téléviseur offre des images exceptionnelles grâce à sa dalle QD-Mini LED 4K HDR Premium 4500 et son taux de rafraîchissement de 144 Hz. La technologie Quantum Dot Pro et le panneau WHVA garantissent des couleurs intenses, fidèles et lumineuses, tandis que le processeur AiPQ, associé à un algorithme Deep Learning AI SR, optimise chaque scène en temps réel, affine les contrastes et améliore les contenus en basse résolution avec un upscaling UHD efficace.
La prise en charge des formats HDR Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 et HLG adapte dynamiquement l’image à l’éclairage ambiant pour une immersion totale.
Côté audio, le système Bang & Olufsen beosonic de 90 W, enrichi par Dolby Atmos et DTS Virtual:X, diffuse un son spatial immersif.
Pour le gaming, la TV dispose de quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K 144 Hz avec ALLM, VRR et FreeSync, garantissant une expérience de jeu réactive et sans déchirure.
Vous pouvez obtenir la TCL 65Q8C à 984 € avec le code 15UBA4125 en ce moment sur Ubaldi.
