Les possesseurs du nouvel iPhone 17 Pro ont découvert une omission de taille : l'impossibilité de combiner le Mode Nuit avec le Mode Portrait. La grogne est d'abord montée sur les forums comme Reddit, où de nombreux utilisateurs pensaient faire face à un simple bug logiciel.

La réalité est tout autre. Une page d'assistance officielle d'Apple a confirmé que cette fonctionnalité, présente depuis l'iPhone 12 Pro, a été volontairement retirée des derniers modèles Pro, sans la moindre explication.

Pourquoi cette fonctionnalité a-t-elle disparu ?

Face au silence radio de la firme de Cupertino, les spéculations vont bon train. L'hypothèse la plus probable pointe vers une question de rapidité et d'expérience utilisateur. Le Mode Nuit fonctionne en allongeant le temps d'exposition de l'objectif pour capter plus de lumière. C'est un processus qui demande déjà quelques secondes d'immobilité.

En combinant ce mécanisme avec les calculs de profondeur complexes du Mode Portrait, le délai de capture s'allongeait considérablement. Apple a peut-être jugé que cette attente était frustrante et pouvait faire rater un moment crucial à ses utilisateurs, préférant sacrifier la fonctionnalité au nom de la fluidité.

Quelle est la différence concrète pour les photos ?

Le résultat est un compromis technique que les photographes amateurs doivent désormais faire. D'un côté, une photo prise en Mode Nuit seul sera effectivement plus lumineuse, mais elle présentera potentiellement plus de bruit numérique et d'artefacts liés au traitement logiciel intensif. La magie de l'arrière-plan flouté, ou bokeh, est perdue.

De l'autre, une photo en Mode Portrait sans assistance nocturne sera bien plus sombre, mais souvent avec une meilleure netteté et plus de détails fins. Il faut aussi noter une autre différence de taille : les clichés en Mode Nuit sont limités à 12 mégapixels, tandis que les portraits peuvent atteindre 24 mégapixels sur le nouvel appareil photo, offrant une résolution supérieure.

Est-ce une régression pour l'appareil photo de l'iPhone 17 Pro ?

Pour de nombreux utilisateurs fidèles, la réponse est un oui catégorique. Le retrait d'une option qui existait et fonctionnait sur les quatre générations précédentes est perçu comme un véritable retour en arrière. Cette décision crée un sentiment de régression sur un appareil vendu comme le summum de la technologie mobile. C'est une perte de flexibilité difficile à justifier.

Même si le Mode Nuit reste disponible sur les autres modes de prise de vue, son absence en Mode Portrait est un handicap majeur pour la photographie en basse lumière. Les utilisateurs se retrouvent forcés de faire un arbitrage entre la lumière et l'esthétique, un choix qu'ils n'avaient pas à faire avec les modèles antérieurs. Un paradoxe pour le flagship d'Apple, dont l'appareil photo est pourtant l'un des principaux arguments de vente.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le Mode Nuit combiné au Mode Portrait ?

Il s'agissait d'une fonctionnalité qui permettait d'utiliser une longue exposition pour éclaircir une scène (Mode Nuit) tout en appliquant un effet de flou artistique à l'arrière-plan pour mettre en valeur un sujet (Mode Portrait). Cette combinaison était idéale pour les portraits en soirée ou en intérieur peu éclairé.

Cette fonctionnalité pourrait-elle revenir un jour ?

C'est incertain. Apple n'a fait aucune communication sur les raisons de ce retrait. Il est possible que la fonctionnalité soit réintégrée via une future mise à jour logicielle si la demande des utilisateurs est suffisamment forte, mais rien ne le garantit à ce stade.

Quels sont les modèles d'iPhone concernés par ce retrait ?

Seuls les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max sont affectés par la suppression de cette fonctionnalité. Tous les modèles Pro précédents, de l'iPhone 12 Pro à l'iPhone 16 Pro, conservent la possibilité de combiner le Mode Nuit et le Mode Portrait, même avec les dernières versions d'iOS.