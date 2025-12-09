Apple semble accélérer le pas vers l'un des objectifs les plus convoités du design de smartphone : un écran sans aucune découpe. Selon des fuites concordantes provenant de sources comme le leaker "Smart Pikachu", la firme de Cupertino serait en phase de test avancé pour une technologie permettant de dissimuler les capteurs de reconnaissance faciale. L'iPhone 18 Pro, attendu pour 2026, serait le premier à en bénéficier.

Comment Apple compte-t-il rendre ses capteurs invisibles ?

La clé du projet ne serait pas logicielle, mais bien matérielle. Un composant spécifique, le "verre micro-transparent", est au cœur des tests actuels. Cette pièce de verre spéciale, intégrée directement à la dalle OLED, serait conçue pour laisser passer les signaux des capteurs infrarouges du système TrueDepth sans aucune distorsion. L'objectif est d'obtenir une reconnaissance faciale aussi fiable et sécurisée qu'aujourd'hui, mais avec des capteurs placés sous l'écran.

C'est un défi technique majeur qu'Apple semble déterminé à relever. Contrairement aux tentatives observées sur certains smartphones Android, qui ont souvent abouti à des photos de qualité médiocre ou à des zones d'écran visibles, la firme ne cherche pas seulement à cacher une caméra. Il s'agit d'intégrer un réseau complexe de capteurs 3D. La moindre altération du signal rendrait la technologie inutilisable.

Quel serait l'impact direct sur le design de l'iPhone ?

L'implication la plus évidente de cette avancée serait une refonte en profondeur de la Dynamic Island. Cette encoche logicielle, introduite comme une solution ingénieuse à une contrainte matérielle, pourrait être soit drastiquement réduite, soit totalement éliminée des modèles Pro. Cela marquerait un tournant majeur pour la technologie Face ID, intégrée pour la première fois en 2017.

Les sources ne sont cependant pas encore totalement unanimes sur la forme finale. Certains analystes, comme Ross Young, évoquent une Dynamic Island simplement plus petite, conservant une découpe minimale pour la caméra frontale. D'autres rapports suggèrent un passage à un simple poinçon. L'objectif final reste un écran parfaitement uniforme, mais la transition pourrait se faire par étapes.

Quand cette technologie arrivera-t-elle sur le marché ?

Le calendrier de 2026 semble se confirmer pour l'introduction de cette technologie sur les modèles les plus haut de gamme. Les fuites indiquent que les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement d'Apple ont reçu pour consigne d'accélérer la préparation en vue d'une production de masse. C'est un signe fort que les tests internes sont concluants.

Cette nouveauté coïnciderait avec un potentiel lancement scindé de la gamme. Selon les rumeurs, les iPhone 18 Pro et un possible modèle pliant sortiraient en septembre 2026, tandis que les modèles standards (iPhone 18 et 18e) n'arriveraient qu'au début de l'année 2027. Cette stratégie permettrait à Apple de réserver ses innovations les plus coûteuses à ses flagships.

Foire Aux Questions (FAQ)

Seuls les modèles Pro de l'iPhone 18 auront cette technologie ?

Oui, toutes les rumeurs actuelles pointent dans cette direction. Le Face ID sous l'écran serait, au moins dans un premier temps, une fonctionnalité exclusive aux modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, afin de bien différencier les gammes.

La caméra selfie sera-t-elle aussi cachée sous l'écran ?

C'est peu probable pour la génération 2026. Le défi technique est déjà immense pour les capteurs de Face ID. La plupart des sources s'accordent à dire qu'une découpe de type "poinçon" resterait visible pour la caméra frontale, qui demande une qualité d'image parfaite.

La Dynamic Island va-t-elle complètement disparaître en tant que fonction ?

Même si sa justification matérielle disparaît, Apple pourrait conserver la Dynamic Island comme une interface purement logicielle. Elle pourrait apparaître dynamiquement en haut de l'écran pour afficher les alertes et les activités en direct, préservant ainsi une fonctionnalité devenue populaire.