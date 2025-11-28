L'univers mobile fonctionne souvent par mimétisme, avec Apple jouant fréquemment le rôle de chef d'orchestre des nouvelles tendances. Le lancement de l'iPhone Air devait justement inaugurer une nouvelle ère, celle du retour à une finesse extrême.

Cependant, la réalité du marché, par sa faible demande, a transformé cette ambition en un véritable avertissement pour toute l'industrie, démontrant que le design seul ne suffit plus à garantir le succès.

Un pari design qui tourne au fiasco

Apple avait positionné son nouvel appareil comme la refonte la plus audacieuse depuis l'iPhone X, misant tout sur un profil de seulement 5,6 mm. Pour atteindre cette taille de guêpe, la firme a dû accepter des compromis majeurs : une batterie de capacité réduite et un unique capteur photo dorsal.

Le véritable problème réside dans le rapport qualité-prix. Proposé à 1 229 €, le fiasco commercial de l'iPhone Air s'explique aussi par un tarif jugé excessif face à un iPhone 17 Pro à peine plus cher, mais bien mieux équipé.

iPhone Air

La sanction des consommateurs ne s'est pas fait attendre, et les conséquences industrielles sont déjà bien visibles. Selon plusieurs sources concordantes, les principaux partenaires d'Apple ont été contraints de réduire drastiquement la voilure.

Foxconn aurait ainsi démantelé l'ensemble de ses lignes de production dédiées, tandis que Luxshare aurait cessé la fabrication dès la fin du mois d'octobre. Un coup de frein brutal qui témoigne de ventes bien en deçà des prévisions.

L'onde de choc se propage en Chine

L'échec d'Apple a provoqué une réaction en chaîne immédiate chez ses concurrents. Les principaux fabricants chinois, habituellement si rapides à s'inspirer des créations de la marque à la pomme, ont brutalement fait marche arrière. Les géants comme Xiaomi, Vivo et Oppo ont ainsi décidé de geler, voire d'annuler purement et simplement, leurs projets de développement de smartphones ultrafins.

Samsung Galaxy S25 Edge

Les feuilles de route de ces constructeurs sont directement impactées. Xiaomi, qui préparait un « véritable modèle Air » pour rivaliser frontalement, aurait mis son projet en pause.

Vivo, qui envisageait d'affiner sa gamme S, a également stoppé son développement. Le constat est similaire pour les autres acteurs, à l'image d'Oppo. Cet abandon a même des conséquences logistiques, les solutions eSIM prévues pour ces appareils étant réallouées vers des gammes plus classiques.

Vers une redéfinition des priorités ?

Ce phénomène ne se limite pas à Apple et à ses rivaux chinois. Samsung, qui avait exploré cette voie avec son Galaxy S25 Edge, ferait face aux mêmes difficultés commerciales.

En conséquence, le géant coréen aurait déjà réévalué la préparation de son successeur, le Galaxy S26 Edge, tirant très tôt les leçons de cet échec. Il semble que la course à la minceur ait atteint une limite technique et marketing, où les sacrifices nécessaires nuisent trop à l'expérience utilisateur, notamment sur l'autonomie et la photo dans le segment de l'ultrafin.

Apple serait d'ailleurs retourné à sa planche à dessin, retardant le développement d'une seconde génération d'iPhone Air pour y intégrer un double capteur photo et une meilleure batterie.

Seul Huawei semble vouloir persister, avec un Mate 70 Air un peu plus épais mais doté d'une batterie conséquente. L'industrie semble donc s'orienter vers un nouvel équilibre entre style et substance.