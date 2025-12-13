La star de la téléréalité Kim Kardashian fait face à un diagnostic qui secoue. Mais la science, elle, reste sceptique.

Durant son émission "The Kardashians", un médecin, le Dr Daniel Amen, lui a annoncé la présence de "trous" dans son cerveau, visibles sur un scan de type SPECT. Ce verdict choc intervient alors que la personnalité médiatique avait déjà été diagnostiquée avec un anévrisme cérébral plus tôt cette année, bien que les deux événements ne semblent pas directement liés. Le médecin a rapidement pointé du doigt le stress intense lié à ses études de droit comme cause principale de cette "faible activité" cérébrale.

Qu'a-t-on vraiment trouvé dans son cerveau ?

Le terme "trous" est une simplification imagée pour décrire des zones de faible flux sanguin dans le lobe frontal, détectées par le scan SPECT. Cette technologie, qui implique l'injection de produits chimiques radioactifs, permet de visualiser l'activité métabolique des organes. Selon le Dr Amen, cette hypoactivité rendrait plus difficile la gestion du stress, un comble pour quelqu'un qui prépare l'exigeant examen du barreau de Californie. Le lobe frontal est en effet crucial pour des fonctions comme le raisonnement, la mémoire et la planification.

Cependant, il est essentiel de distinguer cette technique des examens plus conventionnels. Il ne s'agit pas de cavités physiques, mais d'une interprétation d'images colorées qui peuvent varier selon de nombreux facteurs : heure de la journée, fatigue, ou même état d'hydratation. Le diagnostic repose donc sur une technologie controversée pour cet usage spécifique, loin de la précision d'une IRM classique.

Pourquoi cette méthode de diagnostic est-elle critiquée ?

La communauté scientifique et médicale exprime un scepticisme général face à l'utilisation commerciale des scans SPECT pour diagnostiquer des conditions comme le stress, l'anxiété ou même des problèmes relationnels. De nombreux experts qualifient cette approche de poudre de perlimpinpin, car il n'existe aucune preuve scientifique solide pour étayer de tels diagnostics individuels à partir de ces scans. Le flux sanguin dans le cerveau est naturellement variable et des zones de "faible activité" peuvent être observées dans de multiples contextes sans signifier une pathologie.

De plus, cette démarche a un coût non négligeable. Un scan SPECT peut coûter plus de 3 000 dollars, sans compter les traitements et compléments alimentaires souvent recommandés sur la base de ces résultats à la validité scientifique contestée. Les critiques dénoncent une exploitation de l'anxiété des patients, les poussant vers des examens et des traitements inutiles et coûteux, sans réel fondement médical.

Quel est le lien avec ses études de droit et son stress ?

Le diagnostic, qu'il soit fondé ou non, s'inscrit dans un contexte de pression intense pour Kim Kardashian. Elle poursuit son rêve de devenir avocate, un parcours semé d'embûches, comme en témoignent ses échecs répétés à l'examen du barreau. Elle a même récemment accusé l'intelligence artificielle ChatGPT de lui avoir fourni de fausses réponses, contribuant à ses mauvais résultats et à son niveau de stress. Selon certaines études, 96 % des étudiants en droit subissent un stress important, un chiffre bien supérieur à celui des autres filières universitaires.

Dans ce contexte, le stress chronique est une réalité indéniable pour la star. Le Dr Amen a suggéré que cette "faible activité" cérébrale pourrait directement nuire à sa capacité à apprendre et à mémoriser les informations nécessaires pour l'examen. Cependant, sans preuves scientifiques robustes, il est impossible d'affirmer que les images du scan sont une conséquence directe de ce stress, plutôt qu'une simple variation physiologique normale ou un artefact de la technologie elle-même.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un scan SPECT ?

La tomographie par émission monophotonique (SPECT) est une technique d'imagerie médicale qui utilise une substance radioactive injectée dans le sang pour créer des images 3D de l'activité des organes. Elle mesure le flux sanguin, qui est souvent interprété comme un indicateur de l'activité métabolique. Bien qu'utile pour certaines conditions cardiaques ou neurologiques spécifiques, son utilisation pour diagnostiquer des troubles comme le stress ou l'anxiété n'est pas validée scientifiquement.

Le stress peut-il vraiment créer des "trous" dans le cerveau ?

Non, le terme "trous" est trompeur. Le stress chronique peut avoir des effets néfastes sur le cerveau, comme la réduction du volume de certaines zones ou l'altération des connexions neuronales. Cependant, il ne crée pas de trous physiques. Dans le cas de Kim Kardashian, les "trous" désignent des zones de moindre flux sanguin sur un scan SPECT, une observation dont la corrélation directe et causale avec le stress n'est pas prouvée par la science.

Faut-il s'inquiéter et faire un tel scan ?

Non, les experts médicaux déconseillent aux personnes en bonne santé de réaliser des scans SPECT sans raison clinique avérée. Ces examens exposent inutilement à des radiations et peuvent conduire à des diagnostics anxiogènes et scientifiquement non fondés, entraînant des traitements superflus. Il est préférable de consulter un professionnel de santé qui s'appuie sur des méthodes de diagnostic éprouvées et basées sur des preuves scientifiques solides.