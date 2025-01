Les Etats-Unis ont été endeuillés par deux événements dramatiques, l'un à la Nouvelle-Orléans, quand une voiture a foncé dans la foule le 1er janvier 2025, et l'autre à Las Vegas avec la tentative d'explosion d'un pickup Cybertruck de Tesla devant l'hôtel Trump.

Dans les deux cas, les auteurs ont fait appel aux dernières technologies et gadgets high-tech pour prépare leur action. A la Nouvelle-Orléans, les forces de l'ordre ont découvert que l'homme à l'origine de l'attentat avait reconnu les lieux à deux reprises peu avant en utilisant des lunettes connectées Meta Ray-Ban.

Ces dernières disposent d'une caméra permettant de filmer des personnes ou des lieux plus discrètement qu'avec un smartphone ou un dispositif dédié. Les lunettes peuvent aussi assurer une diffusion live de ce qui est filmé sur les réseaux sociaux.

Les lunettes connectées avec caméra, opportunité ou menace ?

L'homme portait les Meta Ray-Ban lorsqu'il a perpétré son forfait mais elles n'étaient pas activées au moment des faits. La question de la présence de la caméra et de cette capacité à filmer des personnes sans leur consentement ou des lieux en toute discrétion est d'ailleurs une critique émise à plusieurs reprises depuis la commercialisation de ce type de gadget.

En France, la CNIL appelle ainsi à faire preuve de discernement dans l'usage des lunettes connectées Meta Ray-Ban et de ne pas filmer des inconnus dans la rue si les images et vidéos doivent être mises en ligne. Etant donné que c'est leur but premier, cela peut créer une certaine schizophrénie dans leur usage.

C'est aussi ce qui avait conduit à une mauvaise presse pour les lunettes connectées Google Glass et même des à des actions violentes contre leur porteur, au point de conduire la firme de Mountain View à en suspendre la commercialisation puis de la limiter à un usage professionnel.

L'IA générative pour se renseigner sur tout, vraiment tout

Dans le cas de l'explosion du Cybertruck, ou plus précisément des feux d'artifice qu'il contenait, il apparaît que le militaire retrouvé mort dans le véhicule et souffrant de troubles psychologiques avait fait des recherches en utilisant des outils d'IA générative, dont ChatGPT, pour obtenir des informations et planifier son acte.

L'homme a ainsi cherché des informations sur les engins explosifs, la vitesse de certaines munitions et la légalité des feux d'artifice dans l'Etat d'Arizona, rapporte l'Associated Press.

Les outils d'IA n'ont fourni que des informations générales et déjà présentes sur internet et émis des messages d'avertissement concernant les requêtes, précise l'agence de presse.

Les nouveaux moyens technologiques s'accompagnent logiquement de menaces inédites émergentes avec, comme toujours, un décalage entre les usages et les réglementations, souvent prises a posteriori.