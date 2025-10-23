Le géant Meta passe à la vitesse supérieure dans sa lutte contre les escrocs en ligne. Conscient que ses plateformes de messagerie, WhatsApp et Messenger, sont souvent le terrain de jeu de personnes malveillantes, l'entreprise déploie de nouveaux boucliers pour protéger ses utilisateurs les plus fragiles, en particulier les seniors.

Comment WhatsApp va-t-il bloquer les arnaques au partage d'écran ?

La technique est aussi simple que redoutable : un escroc vous convainc de partager votre écran lors d'un appel vidéo pour vous "aider", et en profite pour subtiliser vos coordonnées bancaires ou vos codes de vérification.

Pour contrer cela, WhatsApp affichera désormais un message d'avertissement bien visible lorsque vous tenterez un partage d'écran avec un contact inconnu. Cette alerte forcera une pause et une confirmation, un instant de réflexion crucial qui pourrait sauver bien des économies.

Si vous recevez un nouveau message paraissant suspect, un pop-up présentera les signes courants d’une escroquerie pour vous aider à les identifier.

Crédits : Meta

Quelle est la nouvelle arme de Messenger contre les messages frauduleux ?

Sur Messenger, la parade se veut plus proactive. La messagerie teste une détection avancée des arnaques, capable d'analyser les communications entrantes d'un nouvel interlocuteur.

Concrètement, si un nouveau contact vous envoie des messages frauduleux, un système identifiera les signaux suspects et affichera une alerte. Ce pop-up listera les signes typiques d'une escroquerie, comme les offres d'emploi trop belles pour être vraies ou les promesses de gains faciles, et proposera de bloquer ou de signaler immédiatement le compte. Les faux profils de célébrités auront la vie plus dure.

Message d'avertissement avant un partage d'écran sur WhatsApp.

Crédits : Meta

Ces mesures sont-elles suffisantes pour endiguer le fléau ?

Ces nouvelles fonctionnalités s'inscrivent dans un effort plus large de la part de Meta, qui affirme avoir déjà détecté et démantelé près de 8 millions de comptes liés à des opérations d'escroquerie durant le premier semestre 2025.

Au-delà de ces alertes, l'entreprise rappelle l'importance des bonnes pratiques en matière de sécurité en ligne. Elle encourage vivement ses utilisateurs à configurer des clés d'accès (passkeys) sur Facebook, Messenger et WhatsApp, utilisant l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale pour une authentification bien plus robuste et difficile à pirater.