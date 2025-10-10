Longtemps perçu comme le projet phare de Meta, le métavers Horizon Worlds a connu des débuts plus que compliqués. L'aveu vient même de l'intérieur : Vishal Shah, le vice-président en charge du métavers, se plaignait en 2022 que même les employés de l'entreprise ne s'y connectaient pas.

Une situation qui a poussé la firme à revoir entièrement sa copie pour tenter de rendre sa plateforme sociale enfin attractive.

Pourquoi Meta abandonne-t-il l'approche initiale ?

Le constat était sans appel : l'expérience utilisateur sur Horizon Worlds manquait de finition. Les premiers outils, conçus pour créer des mondes directement depuis un casque VR, produisaient des résultats trop simplistes, symbolisés par le fameux selfie de Mark Zuckerberg devant une Tour Eiffel sommaire. « Le plafond de ce que l'on pouvait créer était bas », concède Vishal Shah.

Pour corriger le tir, Meta a investi massivement dans des jeux plus aboutis et a basculé vers une solution de bureau, Meta Horizon Studio, permettant aux développeurs de concevoir des mondes virtuels plus complexes. Cette stratégie vise à unifier les expériences sur toutes les plateformes.

Le fameux selfie (terrifiant) de Mark Zuckerberg devant la Tour Eiffel.

Comment l'entreprise compte-t-elle attirer les utilisateurs ?

Meta fait face à un dilemme classique : la réalité virtuelle offre l'immersion la plus forte, mais la majorité des utilisateurs se trouve sur mobile. L'entreprise a donc tenté de porter ses jeux VR sur smartphone, mais les premiers essais ont été décevants à cause de contrôles inadaptés.

La nouvelle approche est de développer des jeux spécifiquement pour mobile tout en visant une compatibilité multiplateforme. Le but est de rendre les mondes d'Horizon accessibles depuis Facebook ou Instagram, pour ensuite inciter les joueurs à sauter le pas vers la VR. Pour accélérer ce processus, l'intelligence artificielle est mise à contribution de manière massive, avec pour directive d'augmenter la productivité par cinq.

Quel est le changement technique majeur opéré par Meta ?

Pour soutenir cette ambition cross-plateforme, Meta a pris une décision radicale : remplacer le moteur de jeu Unity, sur lequel Horizon Worlds était initialement bâti. L'entreprise développe son propre moteur, le Meta Horizon Engine.

L'objectif est double :

Réduire drastiquement les temps de chargement entre les mondes (passer sous la barre des sept secondes pour une sensation d'instantanéité).

Permettre à un plus grand nombre de joueurs d'interagir simultanément.

Ce nouveau moteur sera déployé progressivement, en commençant par l'espace d'accueil d'Horizon et les environnements d'événements. À terme, cette technologie deviendra le lien central de toutes les expériences sociales 3D de l'écosystème Meta.