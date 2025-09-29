La guerre des moteurs de recherche est loin d'être terminée. Pour tenter de freiner l'hégémonie de Google, Microsoft redouble d'inventivité, quitte à flirter avec des méthodes peu conventionnelles.

La dernière en date ? Une tentative de vous faire sentir coupable si vous osez chercher "Google" depuis son navigateur Edge.

Comment Microsoft essaie-t-il de vous tromper ?

Lorsque vous tapez "Google" dans la barre de recherche de Bing, Microsoft ne se contente pas de vous diriger vers son concurrent. Une bannière promotionnelle, qui imite subtilement le design de la page d'accueil de Google, apparaît en première position.

L'objectif est clair : tromper l'utilisateur peu attentif pour qu'il reste sur Bing. Mais la firme de Redmond va désormais plus loin en y ajoutant un argument émotionnel.

Quel est ce nouvel argument charitable ?

Juste au-dessus de ce faux champ de recherche, un message est affiché : "Chaque recherche Microsoft Bing vous rapproche d'un don gratuit pour plus de 2 millions d’organisations à but non lucratif !" L'idée est de lier l'utilisation de Bing au programme Microsoft Rewards.

Les points accumulés lors de vos recherches peuvent être convertis en dons financiers pour des associations. Une manière de transformer un simple clic en bonne action.

Cette stratégie est-elle vraiment efficace ?

Si l'intention de soutenir des associations est louable, la méthode employée par Microsoft est jugée discutable. Plutôt que de communiquer ouvertement sur les avantages de son écosystème, l'entreprise opte pour un subterfuge qui pousse le résultat de recherche organique de Google vers le bas.

Cette approche, qualifiée de sournoise par certains observateurs, risque de braquer les utilisateurs plutôt que de les convaincre de la supériorité de Bing.