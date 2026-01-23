La firme de Redmond fait un choix pour le moins paradoxal. Alors qu'elle commercialise activement GitHub Copilot comme la solution de référence pour le codage assisté par IA, elle incite en interne des milliers de collaborateurs à adopter son principal concurrent. Ce déploiement à grande échelle ne se limite pas aux développeurs et touche des divisions stratégiques au cœur de l'entreprise.

Comment ce déploiement interne est-il orchestré ?

L'initiative a débuté il y a plusieurs mois, orchestrée par le groupe CoreAI, une nouvelle entité d'ingénierie. Selon des informations internes, la consigne s'est récemment étendue à la division « Experiences + Devices », qui englobe des produits phares comme Windows, Microsoft 365, Teams, Bing ou encore Surface. Le mouvement est donc loin d'être anecdotique et concerne le cœur névralgique du géant américain.

Plus encore, la démarche inclut explicitement des employés sans compétences techniques. Des designers et chefs de projet sont encouragés à utiliser l'outil pour prototyper rapidement leurs idées. L'objectif est clair : réduire les cycles de validation et la dépendance vis-à-vis des équipes d'ingénierie pour transformer un concept en une solution fonctionnelle à l'aide de Claude Code.

Quelle est la stratégie derrière cette concurrence organisée ?

Microsoft ne cache pas ses intentions et joue la carte de la transparence. Les ingénieurs logiciels ont pour mission d'utiliser simultanément Claude Code et Copilot. Ils doivent ensuite fournir des retours d'expérience structurés pour comparer les deux outils sur des cas d'usage concrets, afin d'identifier les forces de chaque plateforme.

Cette approche pragmatique illustre un changement de cap dans la course à l'intelligence artificielle. Si les tests s'avèrent concluants, l'entreprise pourrait même aller jusqu'à proposer l'outil d'Anthropic directement à ses clients cloud Azure. Une telle décision positionnerait le géant en tant que revendeur de l'outil concurrent de sa propre solution phare.

Ce choix remet-il en cause le partenariat avec OpenAI ?

Bien qu'OpenAI reste officiellement le partenaire principal, la relation avec Anthropic prend une ampleur considérable. D'après le média The Information, la firme de Redmond figure désormais parmi les plus gros clients de la startup, avec un budget annuel estimé à 500 millions de dollars. Plus révélateur encore, les ventes de modèles Anthropic sont comptabilisées dans les quotas commerciaux d'Azure, un privilège rare.

Frank Shaw, directeur de la communication de Microsoft, a tenu à rassurer sur la solidité du partenariat avec OpenAI, expliquant qu'il est normal de tester les produits concurrents pour mieux comprendre le marché. Cependant, cet investissement massif et l'engagement d'Anthropic à dépenser 30 milliards de dollars en capacité de calcul Azure dessinent les contours d'une alliance stratégique de premier plan.