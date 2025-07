On commence avec le mini PC NiPoGi AM06 Pro.

Il est équipé du processeur Ryzen 7 7730U (8 cœurs / 16 threads, jusqu’à 4,5 GHz), idéal pour le multitâche, les applications de bureau, le streaming ou encore la création. Grâce à son architecture Zen 3 et sa faible consommation de seulement 15 W, il offre d’excellentes performances tout en restant silencieux et économe en énergie.

Il embarque 16 Go de RAM DDR4 en double canal (extensible jusqu’à 64 Go) et un SSD M.2 de 512 Go, avec la possibilité d’ajouter un SSD ou HDD de 2,5" jusqu’à 2 To.

La puce graphique AMD Radeon intégrée (8 cœurs à 2000 MHz) permet une expérience fluide en 4K et prend en charge les jeux courants comme les logiciels graphiques. Grâce aux sorties HDMI, DisplayPort et Type-C, vous pouvez connecter jusqu’à trois écrans 4K simultanément.

Côté connectivité, l'appareil prend en charge le WiFi 6 double bande et le Bluetooth 5.2, et deux ports Ethernet Gigabit sont également intégrés.

Retrouvez le mini PC NiPoGi AM06 Pro à 318,49 € grâce au code E7RZHQFK sur Amazon en ce moment.



On continue avec la OnePlus Watch 2R.

Elle est dotée d’un écran AMOLED de 1,43 pouce affichant une résolution de 466 x 466 pixels, avec une densité de 326 PPI. Sa luminosité atteint 600 nits en utilisation standard, et peut grimper jusqu’à 1000 nits en mode haute luminosité, pour une lisibilité optimale en extérieur.

Son boîtier en aluminium, allégé de 25 % par rapport à celui de la OnePlus Watch 2, allie élégance et robustesse. Elle bénéficie également d’une étanchéité certifiée 5 ATM et IP68, lui permettant de résister efficacement à l’eau. Grâce au GPS double fréquence (L1 + L5), le suivi de vos déplacements reste précis, même dans les environnements complexes ou urbains.

Pensée pour le sport, elle prend en charge plus de 100 disciplines, du running au badminton en passant par le tennis, avec un suivi complet et personnalisé.

En ce qui concerne la santé, la montre propose une surveillance approfondie du sommeil, du stress et de la fréquence cardiaque, avec des alertes intelligentes en cas de valeurs anormales, ainsi que des rappels d’activité et des analyses détaillées du quotidien.

Animée par Wear OS 4 de Google, elle embarque une configuration double puce alliant les chipsets Snapdragon W5 et BES2700, épaulée par 2 Go de RAM et 32 Go de stockage.

Son autonomie atteint jusqu’à 100 heures en mode connecté, 48 heures en usage intensif et jusqu’à 12 jours en mode économie d’énergie. Grâce à la recharge rapide VOOC, elle récupère 24 heures d’autonomie en seulement 10 minutes, et une charge complète est atteinte en une heure.

Vous pouvez obtenir la OnePlus Watch 2R en vert ou gris à 164,01 € avec le code GDFR20 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne.

Pour information, OnePlus indique un prix de base de 279 € pour la 2R sur son site.



Enfin, on termine ce top 3 avec les écouteurs Bluetooth realme Air Buds 7 Pro.

Ils combinent une réduction active du bruit allant jusqu’à 53 dB avec une technologie d’intelligence artificielle, garantissant une suppression efficace des sons ambiants et des appels d’une grande clarté. Ils permettent également la traduction vocale en temps réel et sont compatibles avec les systèmes d’appairage rapide Google Fast Pair et Windows Swift Pair.

Le son est riche et immersif, grâce à un haut-parleur de 12,4 mm équipé d’un diaphragme en titane, ainsi qu’au codec LHDC 5.0, pour un rendu audio haute résolution avec des basses profondes. Côté autonomie, ils offrent plus de 48 heures d’écoute, et seulement 10 minutes de charge suffisent pour récupérer 10 heures d’utilisation.

Ils prennent aussi en charge la connexion simultanée à deux appareils via Bluetooth, et disposent d’un mode faible latence à 40 ms, idéal pour les jeux et les contenus interactifs.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre présentation détaillée des realme Air Buds 7 Pro.

Les realme Air Buds 7 Pro sont disponibles en vert, gris métallique, beige ou rouge à 57,99 € avec le code FRGD06 sur AliExpress avec livraison offerte.

La version en gris foncé est aussi proposée pour quelques euros de plus.



À découvrir également sur GNT :